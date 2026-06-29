VIDEO Dialog tensionat între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, cu acuzații de cenzură și promovare pentru „rating” / „Cum să traiască mai bine oamenii? Cu lozinci?”

Călin Georgescu a fost invitatul Ancăi Alexandrescu duminică seară la Realitatea Plus, însă discuția dintre fostul candidat la prezidențiale și realizatoarea TV a fost unul marcat de tensiuni.

La un moment dat, Georgescu a acuzat Realitatea Plus că i-a cenzurat un apel împotriva guvernului Veștea.

Călin Georgescu: „Eu am dat un anunț foarte clar când am fost în târg la Osica. Îl repet, parte din el, pentru că la vremea respectivă mi-a fost cenzurat de către televiziunea dumneavoastră”

Anca Alexandrescu: „Eu n-am fost la emisiune în seara aceea”

Călin Georgescu: „Eu am spus de televiziunea dumneavoastră. Eu nu am spus de altceva. Și am spus că fiecare vot dat guvernului ilegitim al președintelui existent este un act de trădare a intereselor țării”

Călin Georgescu i-a spus că face „o judecată totală greșită” când afirmă că guvernul Veștea trebuia votat „ca să scăpăm de Bolojan”. „Nu mai insistați”, i-a repetat fostul candidat la prezidențiale.

Într-un alt moment, Anca Alexandrescu l-a întrebat dacă amenință atunci când spune „ascultați de popor dacă vreți să vă fie bine”. Apoi, realizatoarea TV i-a spus lui Georgescu că sugerează că a fost plătită pentru pozițiile promovate.

Anca Alexandrescu: „Aveți vreo dovadă că am fost plătită?

Călin Georgescu: „Dar am spus eu ceva?”

AA: „Păi, nu, că asta sugerați”

CG: „Eu nu susțin așa ceva”

Nu au fost singurele momente tensionate ale emisiunii.

„Realitatea Plus v-a susținut?”. „Eu știu un singur lucru, este un rating foarte bun”

Dialogul aprins dintre cei doi a continuat.

Anca Alexandrescu: „Dar Realitatea Plus v-a susținut pe dumneavoastră din noiembrie 2024 și până acum?”

Călin Georgescu: „Doamna Alexandrescu, eu știu un singur lucru”

AA: „Vă rog!”

CG: „Că este un rating foarte bun”

AA: „Adică spuneți că am făcut-o pentru rating”

CG: „Nu, eu am spus doar atâta, este un rating foarte bun, care, sincer vorbind, eu nu pot să spun decât eu îmi slujesc poporul. Cine face altceva, în rest, în spate, nu e treaba mea. Treaba mea, însă, este să spun fix ce trebuie și ce are nevoie poporul român, care astăzi, când vorbim, la peste 25% sărăcie în această țară, oameni care trăiesc cu sub 1 dolar pe zi, păi ce pretenții putem să avem noi la alte discuții?”

AA: „Și cum fac să traiască mai bine? Cu lozinci?”

CG: „Lozincile fiind care?”

AA: „Eu am spus că este o lozincă «turul 2 înapoi» cu această conducere de astăzi”

CG: „Păi, ați greșit a treia oară”

AA: „Așa. De ce?”

CG: „Nu este o lozincă, este întoarcerea la democrație. N-are cum să fie lozincă”

AA: „Păi, da, dar întoarcerea la democrație nu se poate cu domnul Nicușor Dan în funcție”

CG: „Eu în această emisiune v-am spus de cel puțin trei-patru ori, dumneavoastră sunteți, cum să zic… Permanent văd, vă forțează mintea, domne`, «cu ăștia», dar eu n-am nicio treabă cu ei”

AA: „Cu care ăștia? Că nu știu la cine vă referiți”

CG: „Cu cei care sunt la putere”

AA: „De unde până unde ați tras concluzia asta?”

CG: „Păi, ați spus că cum să ne întoarcem la turul 2 cu cei de astăzi. Dar nu ne interesează ei, încă o dată vă spun”

AA: „Până una-alta, ei conduc România”