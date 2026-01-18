VIDEO Doi cerbi, filmaţi în apropierea unui traseu turistic din munţii Rodnei. „Avantajul să ai «biroul» în inima naturii”

Imagini cu doi cerbi în zăpadă, între brazi, au fost filmate de către jandarmii montani în Munţii Rodnei şi publicate duminică, relatează News.ro. Oficialii Jandarmeriei subliniază că acesta e avantajul când ai „biroul” în natură.

Doi cerbi ieşiţi din pădure, într-un luminiş, între brazi, au fost filmaţi în Munţii Rodnei, de către un echipaj de jandarmi montani, filmul fiind făcut public duminică, de către Jandarmerie.

„Împărtăşim cu voi imagini emoţionante cu doi cerbi, surprinşi de jandarmii montani pe un traseu din zona Pasului Rotunda din Munţii Rodnei. Acesta este avantajul când ai «biroul» chiar în inima naturii!”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei Române.