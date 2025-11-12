VIDEO Dominic Fritz nu a scăpat de întrebarea cu zeitățile dacice. Cum decurs interviul pentru primirea cetățeniei române

În urmă cu câteva zile, președintele USR Dominic Fritz, care a depus dosarul pentru cetățenia română, spunea că multe dintre întrebările la care ar trebui să știe răspunsul la interviul pentru cetățenie ar fi dificile și pentru un român. Printre exemplele date era cerința de a menționa două zeități dacice. După interviul care a avut loc miercuri, Fritz a spus că chiar aceasta a fost una dintre întrebările care i-au picat.

„Întâi a trebuit să scriu un articol din Constituție după dictare, să vadă dacă știu să scriu. Apoi a trebuit să citesc câteva fraze dintr-o poveste și apoi am extras 12 din cele 400 de întrebări despre care am mai povestit”, a relatat liderul USR, într-o postare pe Facebook.

I s-a mai cerut să spună cine a fost Basarab I și care este capitala României. „Apoi chiar a picat această întrebare: enumerați două zeități dacice și am știut de Zalmoxis!”, a continuat Dominic Fritz.

El a mai spus că a trebuie să explice o zicală – „Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima” – și a trebuit să recite imnul României.

„Cred că m-am descurcat bine. A fost o experiență destul de plăcută și rezultatul o să-l aflu în curând”, a mai spus Fritz.

Întrebările pentru care a trebuit Fritz să învețe

Preşedintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat joi seară, pe pagina sa de Facebook, o serie de întrebări care se pun la interviul pentru obținerea cetățeniei române, pentru care se pregătește.

Edilul Timișoarei spune că și-a depus dosarul pentru obținerea cetățeniei române de peste un an și are o listă cu circa 400 de întrebări pentru care trebuie să se pregătească.

„«Fritz jignește românii». Asta a fost un titlu într-o mare publicație online. De ce? Pentru că am spus că mă pregătesc pentru interviul de a lua cetățenia română și multe dintre întrebările pentru care trebuie să mă pregătesc sunt atât de grele, că eu cred că mulți români n-ar putea să răspundă la ele”, a transmis Fritz, într-o înregistrare video pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, întrebările sunt din istoria, geografia, cultura și Constituția României. „Am adus aici toate întrebările. Deci sunt patru categorii, sunt cam 400 de întrebări despre Constituția României, despre istorie, despre geografie și despre cultura și civilizația românească”.

În continuare, Fritz a exemplificat câteva dintre ele:

„Enumerați două zeități dacice. Enumerați cele mai importante colonii grecești de la Marea Neagră. Ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din țara românească din Evul Mediu”, spunea Fritz. „Ce este Ministerul Public? Eu știu, știți și voi? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu. Chiar știu răspunsul la asta (…) Și după aia sunt câteva ușoare. Ce este mărțișorul? Ce știți despre Steaua București? Ce știți despre sculptura în lemn din Maramureș?”, exemplifica Fritz.

Dominic Fritz, originar din Germania, este la al doilea mandat de primar al Timișoarei. Edilul a depus dosarul pentru cetățenia română în iulie 2024.