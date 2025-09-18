VIDEO Donald Trump glumește cu liderii din Big Tech că preiau controlul asupra lumii. „Jensen, ce cauți aici?”

Donald Trump alături de premierul britanic Sir Keir Starmer în timpul unei conferințe de presă pe care cei doi au susținut-o înainte de întâlnirea cu liderii din sectorul tehnologic, FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a declarat joi alături de premierul britanic Sir Keir Starmer că inteligența artificială preia controlul asupra lumii și că speră ca șefii din tehnologie să știe ce fac, relatează Reuters.

Trump și Starmer au găzduit lideri din mediul de afaceri și tehnologie, inclusiv pe directorul producătorului de cipuri Nvidia, Jensen Huang, ca parte a celei de-a doua vizite de stat a președintelui american în Marea Britanie.

Lăsând la o parte discursul pregătit, care celebra relația dintre cele două țări, un nou parteneriat tehnologic și investiții de sute de miliarde de dolari, Trump s-a adresat liderilor din Big Tech:

„Acest lucru va crea o nouă cooperare între guvern, mediul academic și sectorul privat în domenii precum inteligența artificială, care preia controlul asupra lumii…”, a spus președintele american, înainte de a se adresa direct directorilor prezenți:

„Mă uit la voi, băieți. Voi preluați controlul asupra lumii. Jensen, nu știu ce cauți aici”, a spus Trump, adresându-se șefului Nvidia, stârnind râsete stinghere din partea lui Starmer și a publicului.

„Sper că ai dreptate. Tot ce pot să spun e că amândoi sperăm că ai dreptate”.

"I don’t know what you’re doing here"



Donald Trump quips that Nvidia's Jensen Huang is "taking over the world," as the US president's state visit to the UK continues



Latest: https://t.co/3AmbWsakmO pic.twitter.com/ewQwGajOEQ — Bloomberg (@business) September 18, 2025

Trump a semnat cu Starmer un acord pentru „Prosperitate Tehnologică”

Președintele american și premierul britanic au semnat apoi un „Acord pentru Prosperitate Tehnologică” privind eforturile comune de a dezvolta modele de inteligență artificială pentru sănătate, de a extinde capabilitățile de calcul cuantic și de a eficientiza proiectele civile din domeniul nuclear.

Ca parte a acordului, Nvidia a anunțat că va instala 120.000 de unități de procesare grafică în întreaga Britanie – cel mai mare număr în Europa de până acum.

Înainte de a semna, Trump l-a întrebat în glumă pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent: „Ar trebui să semnez asta?”

„Ești sigur, Scott? Dacă înțelegerea nu e bună, pe tine te fac responsabil, Scott”, a mai spus Donald Trump.