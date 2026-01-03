VIDEO Donald Trump a dat detalii despre operațiunea din Venezuela: „M-am uitat ca la un film. Dacă ați fi văzut ce viteză, ce violență, a fost uimitor”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a dat asigurări, într-o intervenție telefonică la televiziunea Fox News, că niciun american nu a fost ucis în timpul capturării lui Nicolas Maduro, care se afla într-o „fortăreață”.

„Se afla într-un loc foarte bine păzit, ca o fortăreață”, a declarat Donald Trump.

„Faptul că nimeni nu a fost ucis este incredibil”, a președintele SUA. „Doi bărbați au fost răniți, dar s-au întors și sunt în stare bună”, a adăugat el.

„Echipa a făcut o treabă incredibilă, s-au antrenat și au repetat cum nu s-a mai văzut niciodată.

Și mi-au spus militari adevărați că nu există nicio țară de pe Pământ care să facă o asemenea manevră.

Dacă ați fi văzut ce s-a întâmplat, m-am uitat exact ca la un film la TV, dacă ați fi văzut viteza și violența, ca să folosesc acest termen, a fost un lucru uimitor, nimeni altcineva n-ar fi putut face așa ceva”, a adăugat Trump în intervenția la Fox News.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA – MADURO CAPTURADO: Trump a Fox News: "Militares de verdad me dijeron que ningún otro país del mundo puede hacer semejante maniobra.



Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión.



Președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost duși pe un vas după ce au fost capturați de forțele americane și vor fi transportați la New York, a precizat Trump pentru Fox News.

Trump a spus că atât Maduro, cât și soția sa au fost puși sub acuzare la New York.

De asemenea, președintele american a afirmat la Fox News că Statele Unite nu vor permite niciunui oficial din regimul venezuelean să îi succedă său Maduro.

„Nu putem risca să lăsăm pe altcineva să îi ia locul și să continue pe aceeași cale”. Statele Unite vor fi „foarte implicate” în viitorul Venezuelei, a adăugat Trump, spunând că „dorește libertate pentru popor”.