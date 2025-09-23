Sari direct la conținut
VIDEO Donald Trump, protagonistul a două momente stânjenitoare: „Tot ce am primit de la Națiunile Unite” / Ce s-a întâmplat cu scara rulantă și prompterul de la ONU

VIDEO Donald Trump, protagonistul a două momente stânjenitoare: „Tot ce am primit de la Națiunile Unite” / Ce s-a întâmplat cu scara rulantă și prompterul de la ONU
NEW YORK, SUA - 23 SEPTEMBRIE 2025: Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump urcă pe o scară rulantă care s-a defectat, la sosirea lor la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU. FOTO: Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a fost nevoit marți să țină discursul său în fața Adunării Generale a ONU fără teleprompter, deoarece, potrivit declarațiilor sale, acesta nu funcționa, scrie agenția germană de presă DPA.

La începutul discursului, liderul de la Casa Albă a anunțat că îl va ține „fără teleprompter, deoarece teleprompterul nu funcționează”.

„Sunt foarte fericit să fiu aici cu voi”, a adăugat președintele SUA și a spus fără teleprompter: „Vorbești mai mult din inimă”.

„Pot doar să spun că cel care operează acest teleprompter are mari probleme”, a adăugat el, citat de Agerpres.

Discursul lui Trump în cadrul dezbaterii generale a marcat revenirea sa la Adunarea Generală a ONU de la New York, după ce a vorbit ultima dată în fața acestui for în 2019, în timpul primului său mandat.

El a susținut în fața șefilor de stat și de guvern din întreaga lume, reuniți la Adunarea Generală a ONU de la New York, că instituția globală „nu își exploatează nici măcar pe departe” potențialul.

Alt moment ciudat

Președintele Trump a trecut marți peste un moment stânjenitor la sosirea la sediul Națiunilor Unite, pentru a ține un discurs virulent în fața Adunării Generale, la câteva clipe după ce scara rulantă a clădirii din New York s-a oprit brusc, chiar în momentul în care el și prima doamnă a SUA, Melania Trump, au pășit pe ea.

Cei doi au pozat scurt pentru fotografi la sosire, înainte de a urca pe scara rulantă care, spre uimirea persoanelor care asistau, s-a oprit chiar în momentul în care Trump și soția lui au pășit.

După un moment de confuzie, Melania a urcat repede scara rulantă blocată, în timp ce Trump a urmat-o, iar asistenții săi și membrii personalului au fost nevoiți să urce pe treptele din lateral.

Trump a inclus ulterior acest moment în discursul său de deschidere, după ce și teleprompterul de la tribună a funcționat defectuos, spunând în fața delegaților: „Tot ce am primit de la Națiunile Unite a fost o scară rulantă care s-a oprit în mijlocul drumului. Dacă prima doamnă nu ar fi fost în formă, ar fi căzut, dar ea este în formă excelentă”.

El a adăugat: „Acestea sunt două lucruri pe care le-am primit de la Națiunile Unite, o scară rulantă defectă și un teleprompter defect. Vă mulțumesc foarte mult. Și, apropo, acum funcționează”.

Gluma a stârnit râsete în sală, dar Trump a continuat prin lansarea unor critici dure la adresa ONU în general, organizație pe care o consideră responsabilă de o ordine globală ineficientă, notează Media Ite.

