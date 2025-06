VIDEO Două poduri s-au prăbușit în Rusia, provocând deraierea a două trenuri: 7 persoane au murit și peste 60 au fost rănite / Înalt oficial rus: „Ucraina nu mai e stat, a devenit enclavă teroristă”

Două poduri s-au prăbușit în regiuni diferite din Rusia, la granița cu Ucraina, provocând deraieri de trenuri, cel puțin șapte morți și zeci de răniți, au anunțat autoritățile ruse duminică dimineață, potrivit Reuters. Incidentul a fost calificat drept „sabotaj” de bloggeri militari ruși și un înalt oficial de la Moscova a susținut că Ucraina a devenit o „enclavă teroristă”.

Reuters nu a putut confirma în mod independent dacă cele două incidente din regiunile învecinate Briansk și Kursk, sunt legate între ele. Zonele din sudul Rusiei au fost frecvent atacate de Ucraina de la începutul războiului declanșat de Rusia.

Șapte persoane au murit și 69 au fost rănite după ce un pod rutier s-a prăbușit peste calea ferată și a deraiat un tren care se apropia, în regiunea Briansk, sâmbătă seara, au transmis Ministerul rus pentru Situații de Urgență și oficiali regionali.

Inițial, Căile Ferate Ruse au postat pe aplicația Telegram că prăbușirea podului din Briansk a fost rezultatul unei „intervenții ilegale în funcționarea transportului”, însă ulterior mesajul a fost șters.

Guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, a scris pe Telegram că 47 de persoane au fost spitalizate. Printre cei răniți se află și trei copii, unul dintre ei fiind în stare gravă.

#BREAKING bridge collapse in Russia's Bryansk region near Ukraine border kills at least 7, injures 69.



A highway bridge in Vygonichskyi district collapsed onto a Klimovo-Moscow passenger train, crushing carriages. Gov. Alexander Bogomaz reports 2 children among the injured, 1… pic.twitter.com/g9wmPNa8Ff