VIDEO FOTO Imagini de la locul prăbușirii a două poduri din Rusia. Unul a căzut peste un tren de pasageri, celălalt a cedat sub locomotiva unui marfar

Un pod feroviar s-a prăbușit în noaptea de sâmbătă spre duminică în momentul în care o locomotivă trecea peste el în regiunea Kursk din sud-vestul Rusiei, la scurt timp după aceea a avut loc în regiunea învecinată Briansk un alt incident feroviar la un pod care a dus la moartea a șapte persoane și rănirea altor zeci, potrivit Reuters și BBC.

Prăbușirea a avut loc în districtul Jeleznogorsk din Kursk, iar locomotiva a căzut pe autostrada care trece pe sub pod și a luat foc’ a scris pe Telegram guvernatorul interimar al regiunii, Aleksandr Hinștein.

Mecanicii locomotivei, al căror număr nu a fost precizat, au fost răniți și transportați la spital, a adăugat el.

De asemenea, în regiunea Briansk, sâmbătă seara, sapte persoane au murit și 69 au fost rănite după ce un pod rutier s-a prăbușit peste calea ferată și provocat deraierea unui tren în mers, au transmis Ministerul rus pentru Situații de Urgență și oficiali regionali.

Trenul se deplasa de la orașul Klimovo către Moscova și se afla în districtul Vygonichsky. Pasagerii au fost evacuați și ghidați către un punct de întâlnire la o gară din apropiere. „Aceștia își vor putea continua călătoria cu un tren de rezervă special format”, a transmis compania de căi ferate de la Moscova, trenul urmând să circule din Bryansk către capitala rusă.

„Podul a fost aruncat în aer în timp ce trecea trenul Klimovo – Moscova, având la bord 388 de pasageri”, a declarat duminică guvernatorul interimar al regiunii, Aleksandr Bogomaz, conform agenției ruse Interfax, scrie Reuters.

Imagini apărute online din regiunea Briansk arată vagoane distruse și pasageri care se ajută reciproc să iasă, alături de salvatori.

Prăbușirea din regiunea Kursk a avut loc duminică dimineață, în timp ce un tren de marfă traversa podul, a precizat Alexander Khinshtein, guvernator interimar al regiunii, și Căile Ferate Ruse, tot pe Telegram.

„O parte din tren a căzut pe un drum de sub pod”, a declarat Khinshtein. El a adăugat că locomotiva a luat foc, dar incendiul a fost stins rapid. Unul dintre mecanicii de locomotivă a suferit răni la picioare, iar acesta, împreună cu echipajul trenului, a fost transportat la un spital local, a mai precizat Khinshtein.

Near the city of Zhelesnogorsk, Kursk region, in Russia this rail bridge was destroyed when a cargo train was passing over.



The Russian rail network is essential for the Russian military and economy. pic.twitter.com/7FocvTbfjb