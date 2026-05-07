Dragoș Pîslaru spune că un guvern minoritar este fezabil: „I se dă mandatul lui Grindeanu, iar dacă nu are majoritate, soluția rămâne Bolojan”

Ministrul intermiar al Investițiilor și al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan este „un scenariu fezabil”, în cazul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu reușește să strângă o majoritate parlamentară pentru formarea unui nou Executiv.

Întrebat într-o conferință de presă dacă ar susține un guvern minoritar PNL-USR, Pîslaru a spus că Bolojan „este în continuare cea mai bună soluție pentru România”.

„În condiţiile în care domnul Grindeanu în înţelepciunea domniei sale, constată că, după ce a dat ţara peste cap, de fapt nu are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan, să vină din nou prim-ministru şi să conducem ţara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident şi cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil”, a spus Dragoş Pîslaru într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.

Pîslaru: „După ce se calmează, soluția este în continuare Ilie Bolojan”

Ministerul intermar al Investițiilor a mai spus că liderul PSD, Sorin Grindeanu, trebuie să primească primul mandat pentru formarea noului guvern, iar în cazul în care nu reușește să strângă o majoritate parlamentară, soluția „rămâne” Ilie Bolojan.

„Este, de altfel, și constituțional. Este mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu întrunește majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluție pentru România”, a menţionat Pîslaru.

„Eu nu aş face nicio consultare, dacă ar fi după mine, aş da direct mandatul domnului Grindeanu să se descurce cu criza pe care a produs-o, să-şi facă guvern în ce fel doreşte domnia sa. Dacă poate şi are majoritate în Parlament cu susţinerea AUR-ului, iu-hu, mă bucur că până acum a declarat că nu va face această alianţă, dacă nu poate şi nu are majoritate în Parlament, din nou iu-hu, să explice în partid de ce a creat tot acest demers şi, după ce se calmează şi nu mai vin cu idei cum am văzut la doamna Vasilescu…nu pot să-mi revin după chestia asta, doamna Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, care vine şi spune: decizia PNL-ului din ziua de marţi n-a fost statutară. Dumneaei a devenit un interpret juridic de mare clasă, dottore, (…) explică Partidului Naţional Liberal că decizia domniilor lor n-a fost statutară şi că nu puteau să zică că se duc în opoziţie. Nu cred că mai am ceva de completat la lucrul ăsta. Deci, credeţi-mă după ce se calmează soluţia este în continuare Ilie Bolojan, de departe cel mai bun prim-ministru şi cel mai onest şi cu o agendă de reforme”, a completat el.