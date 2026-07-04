Droguri aruncate pe geam în timpul unei percheziții în Brașov. Polițiștii au filmat momentul

Două persoane din Brașov, un bărbat și o femeie de 31, respectiv 28 de ani, au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. În încercarea de a scăpa de probele care-i incriminau, bărbatul a aruncat pe geam o parte din droguri, însă polițiștii au filmat momentul din exteriorul blocului în care aceștia locuiau.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, în perioada februarie – iunie 2026, inculpații de 31 și 28 de ani, au procurat, deținut și vândut, în municipiul Brașov, droguri de mare risc și produse psihoactive sub formă de substanță vegetală impregnată cu MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA, 5F-ADB și MDMB-FUBINACA”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Anchetatorii au stabilit că, în febtuarie 2026, ei au vândut droguri unor tineri, ambii de 23 de ani, care au avut nevoie apoi de îngrijiri medicale. „În contextul intervenției medicale, dar și a cercetării la fața locului, au fost găsite și ridicate cantități de MDMB-4en-PINACA”, precizează procurorii.

Astfel, DIICOT a aflat de unde au fost obținute drogurile.

„În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința celor doi, au fost găsite și ridicate circa 60 de folii conținând MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA și 5F-MDMB-PINACA (droguri de mare risc și substanțe psihoactive) obiecte purtând urme de substanță, înscrisuri, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă. În acest context, în încercarea de a nu fi găsite stupefiantele, inculpatul a aruncat mai multe folii pe fereastra bucătăriei” precizează sursa citată.

Percheziția fost făcută joi, iar vineri judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT privind arestarea preventivă a celor doi inculpați.

„Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Brașov”, precizează DIICOT.