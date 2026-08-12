VIDEO. După ce Mircea Badea l-a făcut „analfabet” și„tefelist” în direct la tv, Florin Ristei răspunde printr-un mod mai puțin anticipat: „Să-mi fac analizele de sânge”

Cântărețul Florin Ristei a reacționat la valul de critici și insulte lansat recent de vedeta Antenei 3 CNN Mircea Badea, scrie publicația TVMania. Ristei a refuzat să-i răspundă pe același ton lui Badea, încercând să detensioneze momentul.

Invitat la un podcast realizat de un alt cântăreț, Speak, Ristei, una dintre vedetele matinalului de la Antena 1, a evitat să escaladeze conflictul cu Badea.

Ristei a fost întrebat de Speak dacă e „userist”.

„Așa zice el, mă. Dacă nu te aliniezi la ceea ce gândește el, ești altfel. Să-mi fac analizele, să-mi iasă culoarea politică. Eu chiar am râs. Eu am râs când am văzut aia și mi-am zis: Bă, nu-i despre asta. Mama, supărată, mesaj: «Îți dai seama? Potolește-te, că, uite, l-a făcut în toate felurile!» Zic: Lasă-l pe omul ăsta! «Cum, că nu te enervezi?» Ce să te enervezi? Asta e la televizor, face omul. Da, și-a făcut, pe canalul lui, treaba lui. Ce să facem?”, a declarat Florin Ristei.

Reacția lui Ristei vine după ce Mircea Badea a taxat în urmă cu câteva zile dur câteva afirmații făcute de cântăreț pe tema normelor limbii române și a folosirii literelor „î” și „â”.

Ce a spus Mircea Badea

„Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv. Are câteva lozinci, trebuie să zică neapărat asta cu comuniștii (…) o minciună și o prostie. „Știați că e analfabet? (…) Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate. Lăsați subiectele astea că vă depășesc cu mult. Mergeți și cântați la nunți! Nu e vorba că sunteți inculți, că incult sunt eu, voi sunteți analfabeți”, a spus Badea, în emisiunea sa.