VIDEO După Elon Musk, un alt apropiat al lui Donald Trump este acuzat că a făcut salutul nazist

Steve Bannon, care a fost managerul campaniei prezidențiale a lui Donald Trump din 2016 și este un apropiat al președintelui american, este acuzat că a făcut salutul nazist vineri, în timpul unui discurs de la convenția anuală a conservatorilor din SUA (CPAC).

În imagini – publicate și de La Stampa – se observă cum la finalul discursului său, în care a subliniat necesitatea unei „revoluții naționaliste și populiste” și l-a descris pe Trump drept „un instrument al providenței divine”, Bannon a făcut rapid ceea ce pare a fi salutul nazist, primind aplauze din partea publicului.

Steve Bannon, after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.



Nazism has officially taken over the GOP.



The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le