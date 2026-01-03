VIDEO Boc postează un videoclip cu el curățând zăpada din faţa Primăriei Cluj-Napoca: „Haideţi să ne curăţăm trotuarele!”

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a postat vineri seară pe Facebook un videoclip în care apare în timp ce curăţă de zăpadă, cu o lopată, trotuarul din faţa clădirii instituţiei, îndemnându-i pe localnici să facă acelaşi lucru în faţa caselor lor.

„Haideţi să ne curăţăm trotuarele! Dragi clujeni, iarna aduce frumuseţe, dar şi responsabilitate. Aşa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă şi de siguranţa celor din jur. Haideţi să ne curăţăm trotuarele, fiecare în faţa casei sau blocului nostru! E un gest mic, dar cu un impact mare: pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noştri”, a scris Emil Boc într-o postare pe Facebook.

El le-a mulţumit clujenilor pentru spiritul civic de care dau dovadă.

„«Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are. La anul şi La mulţi ani!» Dragi clujeni, noi curăţim trotuarul din faţa Casei clujenilor, pe dumneavoastră vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră… sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat. Doamne ajută şi spor la treabă şi dvs”, afirmă primarul Emil Boc în videoclip, după care continuă să cureţe zăpada de pe trotuarul din faţa Primăriei, scrie News.ro.

La Cluj-Napoca, vineri seară ninge abundent.