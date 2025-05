VIDEO „Emisarul” lui Ciolacu, Dragoș Sprînceană, spune că a vorbit de mai multe ori cu Călin Georgescu. „A avut o campanie care a costat probabil zeci de milioane de euro”

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană, unul dintre „emisarii” fostului premier Marcel Ciolacu în SUA, îl descrie pe Călin Georgescu ca fiind „o persoană foarte patrioată”. El a spus că a vorbit cu acesta de mai multe ori, însă nu s-au cunoscut personal. Sprânceană spune și care crede că a fost greșeala făcută de Georgescu: că a declarat că a avut o campanie cu zero cheltuieli. „Cu toții știm că e fals”, spune Sprînceană.

Declarațiile lui Sprînceană au fost făcute în cadrul podcastului „The News Man”, realizat de Radu Andrei Tudor.

Dragoș Sprînceană spune că a vorbit des la telefon cu Călin Georgescu, dar nu s-au cunoscut personal.

„Este o persoană foarte patrioată. Nimeni nu poate să nege chestia asta. Este o persoană care își iubește țara, este o persoană care… Am vorbit în fiecare săptămână cu el timp de vreo lună și jumătate. Nu-l cunosc personal. Dar, cum are și foarte multe lucruri bune… Păcat că nu a avut susținere, păcat că a fost cred că a avut consultanți care l-au sfătuit prost”, a spus Sprînceană.

Omul de afaceri din SUA spune că „cea mai mare greșeală” făcută de Călin Georgescu a fost „să declare că a cheltuit zero bani”.

„Cu toții știm că este fals. Trebuia să accepți că ai avut donații. A avut o campanie care a costat probabil milioane sau zeci milioane de euro, dacă stau să pun totul în calcul”, a susținut el.

Întrebat dacă a mințit Călin Georgescu, Sprînceană a spus: „Nu pot să spun că a mințit”.

„Nu vreau să mă pronunț. Știu că sunt investigații. Să decidă statul român după investigația lor ce s-a întâmplat. Consider că a fost o greșeală și nu trebuia să se întâmple chestia asta. Ar fi fost președintele României în ziua de astăzi”, a declarat el.

Călin Georgescu se află sub control judiciar și este cercetat pentru șase infracțiuni:

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată;

comunicarea de informații false;

fals în declarații în formă continuată;

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup;

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

Sprînceană spune că a avut un angajat în echipa lui Georgescu

Dragoș Sprînceană a fost întrebat și dacă consideră că Georgescu ar fi fost un președinte legitim, dată fiind campania derulată pe rețelele sociale.

„S-a exagerat și acolo foarte, foarte mult. S-au făcut greșeli de ambele părți. Anumite partide au plătit și au făcut campanie altor partide pe rețele. Domnul Georgescu a folosit anumite echipe. Și poate lumea o să spună: Știi tu, de unde știi tu? Știu, pentru că unul dintre angajații mei era într-o echipă acolo, așa a fost să fie”, a dezvăluit omul de afaceri român stabilit în SUA.

El susține că din punctul său de vedere campania făcută de Călin Georgescu nu a fost una ilegală, însă trebuie luat în calcul și alt aspect, susține el.

„Dar depinde dacă sunt actori străini care au fost implicați. Aici e toată chestia (…). Acolo intervine partea ilegală. Întrebarea este: Știa domnul Georgescu de acei actori? Eu nu știu să răspund la întrebarea asta (…). Dar domnul Georgescu este un patriot”, a explicat el.

„Are și chestii negative. A spus că nu este de acord cu extinderea bazelor NATO. Eu i-am spus că ar trebui să își schimbe părerea. La început n-a vrut, apoi și-a schimbat-o”, a mai declarat despre Călin Georgescu Dragoș Sprînceană.

Cine este Dragoș Sprânceană

Dragoș Sprînceană (45 de ani) este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican din care face parte și președintele american Donald Trump. El este din Constanța, acolo unde a făcut și Facultatea de Management Financiar Contabil. Sprânceană s-a mutat în SUA în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort, în paralel urmând cursurile unei noi facultăți, conform tribuna.us, o publicație românească din SUA.

În luna aprilie, Sprînceană a fost unul dintre „emisarii” desemnați de fostul premier Marcel Ciolacu să discute cu administrația Trump în contextul în care SUA a decis să suspende pe termen nedeterminat eliminarea vizelor pentru români care urma să intre în vigoare de la 1 aprilie.

Sprînceană este căsătorit și are trei copii. El susține că nu are nicio firmă deschisă în România, însă precizează că are mulți angajați români care lucrează pentru el în SUA. Omul de afaceri deține firma Gold Coast Logistics, care activează în domeniul transportului în SUA. Are peste 250 de camioane și 350 de angajați, mai scrie sursa citată.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că Dragoș Sprînceană a fost unul dintre sponsorii importanți din campania prezidențială a lui Donald Trump de anul trecut.