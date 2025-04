Cine este milionarul româno-american care spune că este trimisul lui Marcel Ciolacu să discute cu administrația Trump: „Da, eu sunt unul dintre emisari”

După ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat că are în SUA doi trimiși speciali care urmează să aibă discuții oficiale la reședința privată a președintelui american Donald Trump, Mar-a-Lago, dar a refuzat să le spună numele, HotNews.ro a aflat că unul dintre aceștia este Dragoș Sprînceană.

Dragoș Sprînceană (45 de ani) este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican din care face parte și președintele american Donald Trump. El este din Constanța, acolo unde a făcut și Facultatea de Management Financiar Contabil. Sprânceană s-a mutat în SUA în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort, în paralel urmând cursurile unei noi facultăți, conform tribuna.us, o publicație românească din SUA.

Sprînceană este căsătorit și are trei copii. El susține că nu are nicio firmă deschisă în România, însă precizează că are mulți angajați români care lucrează pentru el în SUA. Omul de afaceri deține firma Gold Coast Logistics, care activează în domeniul transportului în SUA. Are peste 250 de camioane și 350 de angajați, mai scrie sursa citată.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că Dragoș Sprînceană a fost unul dintre sponsorii importanți din campania prezidențială a lui Donald Trump de anul trecut.

„Trimiterea” lui Sprînceană are loc în contextul în care luna trecută SUA au decis să suspende pe termen nedeterminat eliminarea vizelor pentru români care urma să intre în vigoare de la 1 aprilie. În acest context, premierul Ciolacu l-a criticat pe ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, existând discuții despre o posibilă schimbare din funcție a acestuia, din cauza deciziei SUA. O schimbare care ar fi fost refuzată de președintele interimar Ilie Bolojan, după cum a relatat presa.

„Da, eu sunt unul dintre emisari”, a spus Dragoș Sprînceană, contactat de HotNews.ro.

Dragoș Sprînceană spus că a discutat miercuri cu premierul Marcel Ciolacu: „După ani de zile sunt bucuros că cineva din Guvernul României îmi cere ajutorul și sunt fericit că pot să ajut”.

Scopul discuțiilor cu administrația Trump este „îmbunătățirea relațiilor bilaterale strategice și economice”, a mai spus Sprînceană pentru HotNews.ro.

De altfel, conform unui afiș pe care acesta l-a trimis redacției, Sprînceană urmează să fie prezent în seara de 3 aprilie la „Gala Patrioților Americani”, care se ține la „The Mar-a-Lago Club”.

Alături de Sprînceană va mai participa la discuțiile cu administrația Trump un alt român, trimis special în SUA.

„Sunt doi români, unul din România, unul stabilit în America. Nu a plecat pe bani guvernamentali. Amândoi sunt pe banii lor”, a susținut joi premierul.

Într-un interviu oferit postului de televiziune Antena 3 CNN în 21 ianuarie anul acesta, Dragoș Sprînceană spunea că România ar trebui să aibă președinte un om de afaceri, pe modelul Donald Trump.

„Eu cred că România ar trebui să aibă un om de afaceri la cârmă, fiindcă domnii politicieni români sunt lipsiți de experiență. I-am cunoscut pe mulți personal, chiar dacă îi admir sau îi respect pe unii datorită experienței politice, experiența în domeniul afacerilor și până la urma urmelor, țara este o afacere. Țara trebuie cârmuită în așa fel unde să ajungem să avem un profit, să ajungem să avem inflație mai mică. Domnii politicieni nu prea au experiență în a negocia și a construi afacere și dreptul lor”, spunea Sprînceană.

În 17 februarie, omul de afaceri a publicat pe contul său de Instagram, acolo unde are 104.000 de urmăritori, o fotografie cu Donald Trump.

În 30 decembrie 2024, Sprînceană a mai publicat o poză în care apare alături de Donald Trump și consilierul pentru securitate naţională de la Casa Albă, Mike Waltz.

În noaptea alegerilor americane, 5 noiembrie 2024, Dragoș Sprînceană a postat o fotografie pe Instagram cu descrierea „Mă bucur de noaptea alegerilor alături de președintele Trump și echipa la Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida – MAGA 2024”.

„Mesajul președintelui Donald Trump a fost de unire”

Întrebat despre Călin Georgescu, Sprînceană a declarat că „direcțiile domnului Georgescu se aliniază cu cele ale Partidului Republican”, dar doar până într-un anumit punct.

În ianuarie 2025, când a fost întrebat dacă ar candida la alegerile prezidențiale din mai, el nu a exclus total o astfel de variantă: „Haideți să vorbim în puțin timp și să vedem dacă este o soluție viabilă”.

Cât despre posibila sa candidatură, întrebat dacă i-a cerut cineva să candideze, el a spus că „sunt multe persoane, atât apropiați, atât din cercuri de afaceri din București și din toate partidele, cu toate că nu știu dacă liderii partidelor lor știu asta, care îmi cer chestia asta, dar răspunsul meu întotdeauna a fost nu, nu cred că e momentul oportun pentru mine”.

„Mesajul președintelui Donald Trump a fost de unire și sper ca într-o zi să aibă și România un candidat care poate să unească românii, nu să-i dezbine, care poate să le spună celor care protestează: Da, aveți dreptate, da, vă înțelegem și care poate să le spună și celorlalți care nu sunt de acord cu ei: da, și voi aveți dreptate. Haideți ca să ne înțelegem cu toții și pentru România să clădim un viitor mai frumos. Acel candidat va merita votul meu”, spune în ianuarie 2025 Sprînceană.