VIDEO „Eram cu capul în jos, atârnam ca liliecii”. Mărturii din avionul răsturnat la aterizare pe aeroportul din Toronto

În condiții de viscol și vânt puternic, un avion cu 80 de oameni la bord s-a răsturnat luni la aterizare pe aeroportul canadian Pearson din Toronto. Avionul a rămas cu roțile în sus, iar în interior, pasagerii care purtau centura de siguranță au fost suspendați pe scaunele lor. Unii dintre ei au povestit pentru CNN clipele de haos prin care au trecut.

Toate persoanele aflate la bordul zborului Delta de la Minneapolis au supraviețuit accidentului, dar încă nu este clar cum s-a răsturnat aeronava.

Atât compania aeriană, cât și șeful pompierilor de la Aeroportul Toronto au precizat că 18 persoane au fost rănite în accident și au fost transportate la spitalele din zonă. Un copil s-a numărat printre răniți, dar este în stare bună, a declarat Spitalul pentru copii din Toronto.

Zborul era operat de Endeavor Air, o companie aeriană regională pentru Delta.

Zborul Delta 4819 a decolat luni de pe Aeroportul Internațional Minneapolis/St. Paul și s-a apropiat de destinația sa, Aeroportul Internațional Pearson din Toronto, cu puțin timp înainte de ora locală 15.00, a anunțat compania aeriană.

Vântul puternic a lovit Toronto toată ziua, iar personalul aeroportului a lucrat toată noaptea pentru a scoate aproximativ 20 de centimetri de zăpadă care au acoperit aeroportul în weekend.

În timp ce avionul se apropia de aeroport, controlorii de trafic aerian au anunțat piloții despre rafale de vânt puternice. „S-ar putea să fie o ușoară denivelare în traiectoria de planare. Va fi o aeronavă în fața voastră”, a spus controlorul de trafic aerian.

În două minute, avionul s-a răsturnat. Focul a izbucnit în timp ce aeronava se prăbușea, iar avionul s-a izbit de pistă, aruncând o uriașă minge de foc și lăsând pasagerii agățați pe scaunele lor, potrivit mărturiilor pasagerilor John Nelson și Peter Koukov.

