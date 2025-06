VIDEO Erupție spectaculoasă în țara cu 120 de vulcani activi. Norii de cenușă se ridică la 10.000 de metri

Vulcanul Lewotobi Laki-laki, situat în insula Flores din Indonezia, a erupt marți, coloana de cenușă ridicându-se până la o înălțime de 10.000 de metri în atmosferă, scrie agenția germană de presă DPA.

Coloana de cenușă s-a răspândit în mai multe direcții, a precizat Centrul pentru Vulcanologie și Reducerea pericolelor geologice (PVMBG).

Nu au fost raportate persoane rănite până la această oră, notează Agerpres.

Autoritățile au sfătuit rezidenții, vizitatorii și turiștii să evite orice activitate pe o rază de doi kilometri de crater.

Zonele suplimentare de excludere vizează un sector de trei kilometri către nord-est și un sector de cinci kilometri către nord-est.

