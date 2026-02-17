VIDEO Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Un sediu al polției militare s-a prăbușit parțial

Un sediu al poliției militare ruse din regiunea Leningrad, aflat în perimetrul unei unități militare, s-a prăbușit parțial în urma unei explozii, marți, iar autoritățile investighează cauza incidentului, potrivit The Moscow Times și AFP.

Evenimentul a avut loc la Sertolovo, localitate aflată la nord de Sankt Petersburg, a confirmat guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko.

„Le-am ordonat ofițerilor de securitate să ajute armata la curățarea molozului și la salvarea victimelor după prăbușirea unei clădiri a poliției militare pe teritoriul unei unități militare din Sertolovo”, a scris Drozdenko într-un scurt mesaj pe Telegram.

„Cauzele incidentului sunt în curs de investigare”, a adăugat oficialul.

Russia says 3 people have been killed after the "collapse" of this building in the northern Leningrad region.



But it's a military police building and potentially officers' quarters have been hit in Sertolovo, about 30km NW of downtown St Petersburg. pic.twitter.com/Tru6kNX3MQ — Tim White (@TWMCLtd) February 17, 2026

Publicația locală 47news a scris, citând serviciile de urgență, că de sub dărâmături au fost recuperate trei trupuri neînsuflețite, însă guvernatorul nu a menționat niciun deces în mesajul său.

„O persoană a fost strivită mortal de o placă de beton… (Salvatorii) încearcă să recupereze alte două persoane”, a declarat o sursă anonimă, citată de canalul de știri 78.

Sertolovo este o localitate mică, la marginea Sankt Petersburgului, al doilea oraș ca mărime din Rusia.

Bazele militare ruse și infrastructura civilă din țară au fost vizate în mod regulat de acte de sabotaj de când forțele Rusiei au invadat Ucraina pe scară largă în februarie 2022.

Pe de altă parte, o cauză frecventă a exploziilor care se produc în blocurile rusești din epoca sovietică o reprezintă scurgerile de gaze.