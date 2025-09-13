Sari direct la conținut
VIDEO Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 21 de răniți

Intervenție a poliției și serviciilor de urgență după o explozie în Madrid, capitala Spaniei. Credit foto: Gustavo Valiente / Zuma Press / Profimedia

O explozie produsă sâmbătă într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid s-a soldat cu rănirea a 21 de persoane, dintre care trei grav, au anunțat serviciile de urgență, citate de Reuters.

Explozia a avut loc la ora locală 15:00 (16:00 ora României) în Vallecas, un cartier din zona central-sudică a Madridului, potrivit serviciilor de urgență.

Cauza exploziei nu a fost deocamdată stabilită.

