Explozie puternică la o fabrică de artificii din Malta. Clădiri rezidenţiale avariate și „daune semnificative” la fermele din vecinătate

O explozie puternică şi o serie de alte detonări mai mici au zguduit zona Salina din Malta, luni dimineaţă, după un incident la o fabrică de artificii, care a ridicat în aer un nor dens de fum, relatează The Times of Malta, citat de News.ro.

Explozia de la Fabrica de Artificii Lourdes din Triq il-Qadi (Salina) a provocat pagube la numeroase proprietăţi din zonă, însă poliţia a declarat că toţi angajaţii fabricii şi vecinii au fost găsiţi teferi.

Doi bărbaţi, în vârstă de 47 şi 67 de ani, care lucrau pe câmpurile din apropiere, au fost spitalizaţi şi trataţi pentru şoc şi leziuni uşoare. Este posibil totodată ca unele animale de fermă să fi fost ucise, scrie publicația citată.

Explozia a fost auzită în jurul orei locale 6:30 dimineaţa, iar coloana de fum era vizibilă din multe părţi ale insulei.

Oamenii au raportat că au simţit impactul exploziei în centrul şi nordul ţării.

A powerful explosion at a fireworks factory in Malta damaged residential buildings, cars, and other property in nearby areas.



Edward Mercieca, care locuieşte în apropierea localităţii Maghtab şi care administrează un teatru acolo, a fost trezit de prima dintre cele trei explozii puternice care s-au succedat rapid. Exploziile au smuls încuietorilor de la casa sa, de la uşa teatrului şi de la birou, deschizând larg uşile. „Am simţit ca şi cum cineva ar fi luat un ciocan de mărimea unui camion şi ar fi lovit cu el în peretele casei mele. Norul de fum trebuie să fi avut o înălţime de 30 de metri”, a spus Mercieca.

Geamurile au fost sparte la locuinţele din apropiere şi chiar până la Qawra, iar pietre mari au căzut ca o ploaie pe Triq is-Salini, drumul care duce de la Salina la Telgha t’Alla w’Ommu. Se pare că un livrator de mâncare a fost uşor rănit de pietre, iar maşinile au fost avariate. Şoferii au fost îndemnaţi să evite zona.

Oamenii din zonă au fost evacuaţi, deoarece se auzeau în continuare mici explozii la câteva ore după exploziile iniţiale.

Au existat îngrijorări cu privire la siguranţa animalelor crescute în fermele din vecinătatea fabricii de artificii. Fermierilor li s-a spus că nu pot verifica starea animalelor până când zona nu va fi considerată sigură.

Fundaţia MaYA, care lucrează cu fermierii, şi-a exprimat uşurarea că nimeni nu a fost rănit grav sau ucis, dar a raportat „daune semnificative” la ferme.

Explozii similare care au afectat Malta

Aceeaşi fabrică de artificii a mai explodat acum opt ani, în mai 2018, rănind grav doi bărbaţi.

Momentul exploziei, la o zi după anunţarea rezultatelor alegerilor generale, a readus în memorie două episoade similare care s-au petrecut, de asemenea, la o zi după anunţarea rezultatelor, menţionează Times of Malta.

În 1992, o mamă şi bebeluşul ei au murit când o explozie puternică într-un magazin de fotografie a dărâmat un bloc de apartamente şi Clubul Partidului Laburist din Paola, pe 18 martie.

Iar pe 12 martie 2008, o femeie a murit după ce apartamentul ei s-a prăbuşit în urma exploziei unor artificii ilegale fabricate într-un garaj alăturat. Un bărbat care se ocupa de artificii a murit şi el.