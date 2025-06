VIDEO „Facem ceea ce trebuie să facem”. Cum răspunde Netanyahu întrebărilor despre asasinarea liderului iranian Ali Khamenei

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a refuzat, luni, să excludă uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, informează BBC, The Times of Israel și Sky News.

Într-un interviu acordat postului american de televiziune ABC News, Netanyahu a afirmat că orice plan potențial de asasinare a liderului iranian „nu va escalada conflictul, ci va pune capăt conflictului”.

Și, întrebat direct dacă Israelul îl va viza pe liderul suprem al Iranului, Netanyahu a răspuns: „Facem ceea ce trebuie să facem”.

„I-am vizat pe cei mai buni oameni de știință ai lor din domeniul nuclear”, a adăugat el. „Mai avem de lucru și în alte locuri”, a continuat premierul israelian.

Netanyahu a sugerat, de asemenea, că decizia sa de a viza Iranul este luată „în serviciul umanității”, pentru a proteja împotriva presupusei amenințări nucleare iraniene.

„Astăzi este Tel Aviv, mâine este New York”, a spus el. „Înțeleg America pe primul loc, nu înțeleg America moartă”, a mai declarat liderul israelian.

De asemenea, Netanyahu a indicat faptul că nu ia în serios mesajele Iranului potrivit cărora Teheranul dorește să pună capăt luptelor și să reia negocierile nucleare.

„Ei vor să continue aceste negocieri false în care mint, înșeală și trag pe sfoară SUA”, a afirmat el. „Și, știți, avem informații foarte solide în acest sens”, a mai spus premierul israelian.

Întrebat despre aripa izolaționistă „America First” a coaliției lui Trump, el a răspuns: „Nu luptăm doar împotriva dușmanului nostru. Luptăm împotriva dușmanului vostru. Pentru numele lui Dumnezeu, ei scandează «Moarte Israelului, moarte Americii». Noi suntem pur și simplu în calea lor. Și acest lucru ar putea ajunge în curând în America”.

Programul nuclear iranian „este o amenințare pentru Israel”, a continuat Netanyahu, „așa cum am spus – pentru vecinii noștri arabi, pentru Europa, pentru America. Ei strigă «Moarte Americii». Și voi spuneți că asta «nu e treaba» voastră? Asta nu e miopie. Asta e orbire totală”.

WATCH: Netanyahu to ABC News – Targeting Iran’s Supreme Leader Khamenei would end, not escalate, the conflict. “It’s not going to escalate the conflict, it’s going to end the conflict.” He claims Iran fuels terrorism and seeks nuclear war, saying, “They’re bringing us to the… pic.twitter.com/Shy8ZTjh3w