VIDEO „Fiecare cartier a fost lovit”. Unul dintre cele mai distructive atacuri asupra Kievului: zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed / Morți, răniți, clădiri distruse și ore de teroare

Forțele ruse au lansat în primele ore ale zilei de vineri unul dintre cele mai mari și mai distructive atacuri asupra Kievului de până acum, bombardând capitala cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone, scriu Reuters și Kyiv Post.

Aproape toate cartierele capitalei ucrainene au fost atacate în noaptea de joi spre vineri, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Cel puțin cinci persoane au fost ucise și 26 rănite, printre care un copil de 10 ani și o femeie însărcinată. Nouă victime au fost spitalizate, potrivit primarului.

Kliciko a mai spus că anumite secțiuni ale rețelelor de încălzire au fost avariate, lăsând părți din districtul Desnianski din nord-est fără căldură, într-un moment în care temperaturile se situau în jurul valorii de 4 grade Celsius.

Serviciul de Urgență a raportat distrugeri pe scară largă: aproximativ 30 de clădiri rezidențiale au fost avariate, multe dintre ele fiind blocuri înalte care au suferit lovituri directe sau incendii grave.

Districtul Desnianski a fost printre cele mai grav afectate. Un incendiu a cuprins apartamentele de la etajele 5 la 8 ale unui bloc înalt, de unde salvatorii au evacuat 14 persoane și au scos o altă persoană de sub dărâmături.

No photo can capture what Kyiv went through last night.



Almost five hours of nonstop explosions — here's what it looked like.

Un incendiu separat în apropiere a forțat evacuarea a 59 de persoane. În districtul Dniprovski, două apartamente dintr-o clădire cu cinci etaje au luat foc, în timp ce două etaje superioare – al 19-lea și al 21-lea – ale unei alte clădiri înalte au fost distruse.

Cartierele Podil, Obolon, Solomianski, Sviatoshinski și Holosiivski au fost și ele lovite. În Podil, o rachetă a lovit un bloc înalt la etajul 15. În Obolon, o explozie a incendiat apartamentele de la etajele 7-9. Molozul a căzut și pe un spital și o școală.

Another night of horror, with heavy airstrikes on Kyiv.



Putin doesn't want to negotiate for peace, but uses terror to break the Ukrainian people.



Aggression and terror shouldn't pay off in Europe. This would make all of Europe less secure.



ALL countries must fully support 🇺🇦!

Șeful militar al capitalei, Timur Tkacenko, a vorbit și el despre amploarea distrugerilor, scriind pe rețelele de socializare: „Rușii lovesc clădiri rezidențiale. Există multe clădiri înalte avariate în tot Kievul, aproape în fiecare district”, a spus acesta.

Corespondenții Kyiv Post din diferite districte au spus că au auzit explozii timp de ore întregi, în timp ce Rusia a lansat zeci de rachete aproape simultan – rachete Kalibr, rachete hipersonice Kinjal și rachete balistice Iskander de pe lansatoare terestre – într-o aparentă încercare de a copleși apărarea aeriană.

Au urmat roiuri de drone, care au terorizat orașul timp de aproape șase ore.

Grupurile de monitorizare ucrainene au spus că atacul a fost „unul dintre cele mai masive” din istoria Kievului.

russia attacked Ukraine overnight with 430 drones and 18 missiles.



Four dead. Dozens injured, including children. The Azerbaijani embassy in Kyiv was also damaged.



The drones and missiles were financed by the EU, which, after 44 months of war, is still buying goods and raw…

„Acesta a fost probabil unul dintre cele mai grave atacuri din punct de vedere al consecințelor – peste 30 de clădiri rezidențiale au fost avariate, iar blocurile de apartamente au fost lovite direct de mai multe rachete Shahed”, a subliniat Mikolaivskîi Vanek, cel mai mare canal de monitorizare a războiului din țară.

Regiunea Kievului a fost, de asemenea, grav afectată. Mikola Kalașnik, șeful administrației militare regionale din Kiev, a declarat că șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil, în timp ce infrastructura critică și clădirile rezidențiale au fost cuprinse de flăcări.

Kremlinul a intensificat atacurile asupra rețelei electrice a Ucrainei în ultimele luni, avariind instalațiile de energie și gaze naturale care furnizează o mare parte din combustibilul pentru încălzire al țării. La începutul acestei luni, cea mai mare parte a capitalei a rămas în întuneric după un alt atac de acest fel.