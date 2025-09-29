VIDEO Filmul spectaculos în care Leonardo DiCaprio și Sean Penn își testează iar șansele la Oscar a debutat pe primul loc la box office

Thrillerul de acțiune cu tentă comică al regizorului Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another” (O luptă după alta), a urcat pe primul loc la box office în weekendul său de debut, confirmând așteptările pentru unul dintre cele mai așteptate lungmetraje ale anului. Însă încasările s-ar putea să nu fie suficiente pentru ca pelicula să fie un succes financiar, arată revista Variety.

Filmul, cu Leonardo DiCaprio în rolul unui fost revoluționar aflat în fugă, a vândut bilete în valoare de 22,4 milioane de dolari în 3.634 de cinematografe din America de Nord, piața de referință pentru Hollywood. Alte 26,1 milioane de dolari au fost obținute la nivel internațional, pentru un total global de încasări în valoare de 48,5 milioane de dolari.

Povestea lungmetrajului se învârte în jurul unui grup de foști revoluționari care se reunesc pentru a salva fiica unuia dintre ei, atunci când inamicul lor de odinioară reapare după 16 ani.

Experții în industria cinematografică sunt împărțiți în privința interpretării încasărilor inițiale. Un debut modest de 20 de milioane de dolari în America de Nord este dezamăgitor pentru un film care a costat peste 130 de milioane de dolari să fie produs și încă 70 de milioane pentru promovare. În plus, One Battle After Another are nevoie de un public internațional foarte numeros pentru a-și recupera investiția în condițiile în care încasările din bilete sunt de regulă împărțite 50-50 între studiouri și operatorii sălilor de cinema.

Însă filmul, destinat preponderent unui public adult (cu Rating R în SUA, nerecomandat minorilor sub 17 ani fără însoțitor), este original și nu beneficiază de publicul fidel de care s-au bucurat anul acesta lungmetraje precum Superman sau Jurassic World: Rebirth, noi titluri ale unor francize consacrate.

„One Battle After Another” are o cale lungă de parcurs pentru a deveni profitabil

„Acest film are șanse să devină profitabil dacă rămâne suficient timp în cinematografe și/sau performează peste așteptări pe plan internațional”, spune David A. Gross, care conduce firma de consultanță cinematografică Franchise Entertainment Research. „Va primi multe nominalizări la premii, dar acestea vor apărea abia peste două-trei luni și este puțin probabil să ajute lansarea imediată”, consideră acesta.

Reclama pozitivă din partea publicului este esențială pentru a genera acea durabilitate necesară pentru a justifica cheltuielile uriașe ale studioului. În această privință, One Battle After Another a fost primit cu entuziasm atât de public (primind nota „A” în sondajele CinemaScore la ieșirea din cinematografe), cât și de critici (cu o rată a aprobării de 96% pe Rotten Tomatoes), ceea ce ar trebui să fie un semn bun pentru parcursul său în sălile de cinema.

Specialiștii sunt de părere că filmul va testa din nou atractivitatea lui DiCaprio la box office, însă el este doar capul de afiș dintr-o distribuție din care mai fac parte Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Wood Harris, Shayna McHayle sau Chase Infiniti.

Filmul este regizat de un cineast pe larg apreciat

Apoi, este vorba de un film al lui Paul Thomas Anderson, care are nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor filme ca Boogie Nights, Magnolia, Inherent Vice, Phantom Thread sau Licorice Pizza. Chiar dacă a tras de fiecare dată lozul scurt, filmul său de epocă There Will Be Blood din 2007 e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

În clasamentele de referință pentru primul deceniu al secolului, There Will Be Blood e fie pe primul loc, fie printre primele poziții. Însă One Battle After Another este și cel mai scump pe care Anderson l-a făcut vreodată și, deși acesta este considerat unul dintre cei mai mari cineaști ai generației sale, filmele sale nu sunt de obicei hituri comerciale.

Pentru context, cel mai profitabil film al lui Anderson este chiar There Will Be Blood din 2007, care a înregistrat încasări globale de 76,4 milioane de dolari.

DiCaprio, actor de prim rang care și-a demonstrat valoarea comercială cu filme precum Titanic, Inception și The Revenant, a jucat cel mai recent pe ecran în Killers of the Flower Moon din 2023. Respectivul film, regizat de Martin Scorsese și în care DiCaprio l-a avut coleg pe Robert De Niro, a debutat cu 23 de milioane de dolari și a încheiat parcursul cu 68 de milioane în SUA și 158 milioane la nivel global.