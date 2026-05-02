VIDEO Final fericit pentru Timmy. Balena care eșuase pe coasta Germaniei a fost eliberată în largul Mării Nordului

Epopeea balenei cu cocoașă Timmy pare să fi ajuns la un epilog fericit, după ce mamiferul marin remorcat de o navă din apele de coastă ale Germaniei, unde fusese eșuat timp de câteva săptămâni, a fost eliberat sâmbătă dimineață în Marea Nordului, în largul coastei Danemarcei, transmite AFP care citează o organizație privată de salvare.

Balena cu cocoașă a părăsit barja pe care fusese remorcată din Golful Wismar, pe coasta Mării Baltice, a confirmat Karin Walter-Mommert, care a participat la operațiunile de salvare. Animalul înoată acum independent și liber, notează Agerpres.

Poreclită „Timmy” de presa germană, balena a fost observată pentru prima dată pe 23 martie, blocată pe un banc de nisip în apropierea orașului Lübeck. Animalul a reușit atunci să se elibereze, însă ulterior a rămas din nou blocat de mai multe ori.

La părăsirea barjei, balena a expirat aerul și a înotat în „direcția corectă” și „ar trebui apoi să urmeze coasta norvegiană spre Arctica”, a explicat Karin Walter-Mommert, o femeie de afaceri bogată care a susținut o ultimă tentativă de salvare în ultimele zile, după mai multe încercări eșuate.

Întoarcerea pe mare a animalului, poreclit Timmy sau „Hope”, ar putea fi ultimul episod dintr-o saga care a cuprins Germania de la sfârșitul lunii martie, cu partea sa de controverse.

A juvenile male humpback whale named 'Timmy' was freed after being stranded in the shallow waters off Germany's Baltic coast for weeks pic.twitter.com/TB5WfX27Aj — Reuters (@Reuters) May 2, 2026

O ultimă încercare de salvare

De la eșuarea inițială la sfârșitul lunii martie pe un banc de nisip în largul coastei germane din Marea Baltică, balena a devenit un fenomen național, presa germană urmărind îndeaproape eforturile de salvare.

Animalul părea slăbit, iar experții credeau că este sortit pieirii, considerând inutil să persevereze în salvare după mai multe încercări nereușite.

Salvatorii au raportat că au primit amenințări cu moartea în ultimele săptămâni, iar poliția a trebuit să țină spectatorii departe zi și noapte.

Un plan final, care implica transportul animalului într-o barjă în ape mai adânci, prezentat de doi antreprenori bogați, unul dintre care a fost Karin Walter-Mommert, care și-a făcut averea din cursele de cai, a fost acceptat de autoritățile locale.

Doi medici veterinari care au examinat mamiferul lung de aproximativ 12 metri au stabilit că este „transportabil din punct de vedere medical”.

Observată sâmbătă dimineață în timp ce înota liber, balena „are răni minore, probabil din cauza transportului în mări agitate, dar doar superficiale”, potrivit lui Karin Walter-Mommert.

Mișcările animalului sunt acum urmărite cu ajutorul unui transmițător GPS.