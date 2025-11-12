VIDEO Forțele ruse au năvălit în stil „Mad Max” în Pokrovsk. Imagini cu scena desprinsă din celebrul film post-apocalitic

Trupele ruse intră în Pokrovsk, pe un drum acoperit de ceață, arată imagini publicate pe Telegram.

Moscova a anunțat că forțele sale au avansat marți mai adânc în interiorul orașelor Pokrovsk și Kupiansk din estul Ucrainei, o înregistrare video arătând soldați ruși care intră în Pokrovsk pe motociclete sau care merg inclusiv pe acoperișurile mașinilor și camionetelor distruse, scrie agenția de presă Reuters.

Rusia afirmă că cucerirea orașului Pokrovsk, supranumit „poarta de acces către Donețk” de către presa de la Moscova, i-ar oferi o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari orașe din regiunea Donețk rămase sub controlul forțelor Kievului – Kramatorsk și Sloviansk.

Rusia amenință să ocupe Pokrovskul de mai bine de un an, forțele sale folosind o mișcare „de clește” pentru a încerca să-l încercuiască și să amenințe astfel liniile de aprovizionare ale trupelor ucrainene, în loc să recurgă la clasicele atacuri frontale și extrem de sângeroase pe care le-a folosit pentru a captura orașul Bahmut, în 2023.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris situația din jurul Pokrovskului ca fiind dificilă, iar comandatul forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, a recunoscut că poziția armatei sale în anumite părți din regiunea sud-estică Zaporojie s-a „înrăutățit semnificativ”.

Rușii intră în Pokrovsk pe un drum acoperit de ceață, arată imaginile video

Bloggerii ruși de război au publicat marți o înregistrare în care se vede, potrivit afirmațiilor lor, cum forțele armatei ruse intră în Pokrovsk pe un drum învăluit în ceață, în ceea ce unii utilizatori de pe aplicația de mesagerie Telegram au descris ca fiind scene din celebrul film de acțiune din 1979 „Mad Max”, care se desfășoară într-un peisaj post-apocaliptic.

Imaginile video surprind forțele ruse pe motociclete și într-o combinație ciudată de mașini și alte vehicule. Multe vehicule, fără uși și geamuri, apar în imaginile filmate în timp ce circulau pe un drum presărat cu resturi de moloz, sub privirile soldaților. Unii soldați ruși se aflau pe acoperișul unui vehicul avariat. O dronă putea fi văzută în apropierea drumului.

Reuters menționează că a putut confirma că locația în care au fost suprinse imaginile este orașul Pokrovsk, pe baza configurației drumului, a indicatoarelor, a turnului de utilități și a copacilor văzuți în videoclip, care se potrivesc.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Zelenski, care se afla în vizită în zonele controlate de Ucraina din regiunea sudică Herson, a descris situația din Pokrovsk ca fiind „dificilă, mai ales că condițiile meteorologice favorizează atacurile. Dar continuăm să îi distrugem pe ocupanți”.

Zelenski a mai afirmat că Moscova își intensifică atacurile și în regiunea sud-estică Zaporojie.

Comandantul suprem al forțelor armate ucrainene, generalul Sîrskîi a susținut că trupele ruse exploatează condițiile de ceață pentru a se infiltra în pozițiile defensive ucrainene din Zaporojie.

„Situația s-a înrăutățit semnificativ în direcțiile (localităților) Oleksandrivka și Huliaipole, unde, folosindu-se de superioritatea numerică în ceea ce privește soldații și echipamentele, inamicul a îniantat în urma unor lupte aprige și a capturat trei așezări”, a scris Sîrskîi, tot într-un mesaj publicat pe Telegram.

Trupele ucrainene, a precizat el, duc „lupte epuizante” pentru două sate din nord-estul orașului Huliaipole.

Armata ucraineană a transmis că aproximativ 300 de soldați ruși se află acum în Pokrovsk și că Moscova și-a intensificat eforturile pentru a aduce mai multe trupe în ultimele zile. Armata Kievului a adăugat că forțele ucrainene se luptă cu grupuri rusești, în interiorul orașului.

Sîrskîi a declarat, pentru publicația americană The New York Post, că Rusia a concentrat aproximativ 150.000 de soldați în ofensiva asupra Pokrovskului.

Lupte urbane

Ca semn al intensității luptelor urbane, Moscova a invocat faptul că forțele sale au ocupat 256 de clădiri. Trupele sale avansau spre nord-vestul și estul orașului Pokrovsk și în jurul gării.

Moscova și Kievul au dat relatări diferite despre bătălia pentru Pokrovsk: Rusia susține de zile întregi că orașul este încercuit, în timp ce Kievul neagă că Moscova controlează orașul și a transmis luni că încă poate aproviziona orașul vecin, Mîrnohrad.

Hărțile de luptă, consultate din surse deschise, ale ambelor părți arată că trupele ruse execută o mișcare de clește în jurul orașului și este aproape de a-l bloca, deși Kievul contraatacă în jurul localității Dobropillia.

Moscova afirmă că forțele sale au preluat controlul deplin asupra părții de est a orașului Kupiansk din regiunea ucraineană Harkov. Un comandant rus, care și-a dat indicativul „Hunter”, a spus că trupele sale au preluat controlul asupra unui depozit de petrol situat la marginea estică a orașului.

Într-o declarație video emisă de Ministerul Apărării de la Moscova, comandantul a afirmat că forțele sale au preluat controlul și asupra mai multor stații de tren situate la sud de Kupiansk.

Rusia a mai susținut că trupele sale au preluat controlul asupra așezării Novouspenivske din regiunea Zaporojie.

Armata ucraineană a anunțat, între timp, că s-a retras din unele sate, inclusiv din Novouspenivske, din cauza atacurilor care au implicat peste 400 de bombardamente de artilerie pe zi, potrivit unui purtător de cuvânt al său, citat de agenția de presă RBC-Ucraina.

Reuters notează că nu a putut verifica în mod independent informațiile de pe câmpul de luptă furnizate de cele două părți implicate în război.

Armata rusă afirmă că, în prezent, controlează peste 19% din teritoriul Ucrainei, adică aproximativ 116.000 km pătrați (44.800 mile pătrate). Hărțile ucrainene care urmăresc schimbările de pe linia frontului arată că Moscova controlează 19,1% din teritoriul ucrainean, în creștere față de 18%, față de sitiuați raportată în urmă cu aproape trei ani.