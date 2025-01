VIDEO Forțele speciale ucrainene au publicat imagini cu momentul în care capturează un nord-coreean / Ce au spus soldații lui Kim Jong Un care luptau alături de ruși după ce au fost făcuți prizonieri

Forțele de operațiuni speciale (SOF) din armata ucraineană au publicat imagini cu capturarea unuia dintre cei doi soldați nord-coreeni care au fost făcuți prizonieri în regiunea Kursk.

Imaginile au fost postate online după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că forțele sale au luat prizonieri doi soldați nord-coreeni care luptau alături de forțele Moscovei în regiunea rusă Kursk, aceștia fiind aduși la Kiev, unde au fost preluați de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

„Forțele pentru operațiuni speciale ale Ucrainei au capturat un militar nord-coreean. Operatorii Grupului tactic nr. 84 al Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au capturat un militar nord-coreean în timpul operațiunilor speciale din regiunea Kursk din Rusia. După evacuarea de pe câmpul de luptă, operatorii Forțelor Speciale i-au acordat prizonierului din Coreea de Nord primul ajutor”, se spune într-o postare pe rețeaua X a SOF.

Aceasta este însoțită de imagini din dronă ce ar arăta momentul în care nord-coreeanul a fost făcut prizonier. În clip de vede cum cinci militari în uniforme cu camuflaj sunt într-o pădurice și gesticulează spre cel care a fost făcut prizonier, apoi trei dintre ei îl iau pe sus și în cară, inclusiv printr-o zonă deschisă, peste un rând de sârmă ghimpată.

⚡️ Update: Ukraine’s Special Forces release footage of North Korean soldiers being captured in Russia’s Kursk Oblast. The Special Operation Forces released a video purporting to show the capture of North Korean soldiers in Kursk Oblast by operatives of the Tactical Group 84.… pic.twitter.com/0RnWz1ztBU

De asemenea, forțele de asalt aerian din armata ucraineană au anunțat pe Telegram că parașutiștii Brigăzii Separate 95 au fost cei care l-au capturat pe celălalt soldat nord-coreean.

„Acesta a fost luat prizonier în timpul primei sale misiuni de luptă, în special în timpul unui asalt asupra pozițiilor brigăzii aeropurtate Polissya. Prizonierul era înarmat cu echipamente și arme de fabricație rusă. Militarului nord-coreean rănit i s-a acordat primul ajutor în timp util”, potrivit sursei citate, care a publicat și imagini cu nord-coreeanul rănit, aparent la puțin timp după capturare.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a postat și el imagini cu cei doi nord-coreeni, în care se vede că au bandaje la mâni sau la cap, SBU spunând că aceștia au primit îngrijiri medicale potrivit Convenției de la Geneva.

Potrivit SBU, unul dintre soldați este născut în 2005 și a intrat în armata nord-coreeană din 2021. Al doilea, născut în 1999, este specialist în recunoaștere pentru lunetiști din 2016.

Amândoi au susținut că au fost trimiși pentru „antrenamente”, nu ca să lupte cu Ucraina.

Niciunul nu vorbește ucraineană, rusă sau engleză, așa că se discută cu aceștia prin translatori, cu ajutorul serviciului secret sud-coreean NIS.

La momentul capturării, unul dintre nord-coreeni avea un livret militar pe numele altcuiva, înregistrat în republica rusă Tuya, despre care a spus că i-a fost emis în toamna anului trecut când a avut o săptămână de antrenamente pentru interoperabilitate cu armata rusă. Celălalt nu avea niciun document.

The SBU released footage of the captured North Korean soldiers in the Kursk region.



"Two North Korean soldiers have been captured: one on January 9 by Tactical Group 84 of Special Ops, and the other by Ukrainian paratroopers. Neither speaks Ukrainian, English, or Russian, so… pic.twitter.com/qUc5skJPpy