VIDEO Fost angajat al unei spălătorii din București, reținut după ce a furat o mașină de 19.000 de euro și a condus-o pe străzile din București, fără permis

Un bărbat de 38 de ani a fost reținut după ce a furat o mașină dintr-o spălătorie din Sectorul 2, a montat pe aceasta plăcuțe provizorii și a condus-o prin București, fără să dețină permis de conducere, a transmis marți Poliția Capitalei. Potrivit surselor HotNews.ro, bărbatul era fost angajat al spălătoriei și cunoștea locul în care erau păstrate cheile autoturismelor clienților.

„Polițiștii Secției 28 au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat care a reclamat faptul că autoturismul său neînmatriculat, lăsat la o spălătorie auto din Sectorul 2, ar fi fost sustras. Prejudiciul în cauză a fost estimat la aproximativ 19.000 de euro”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Potrivit oamenilor legii, fapta a fost comisă în data de 17 august.

După furt, bărbatul de 38 de ani a condus autoturismul pe mai multe artere din Sectorul 5, deși nu avea permis. Mașina a fost depistată ulterior în apropierea spălătoriei.

„În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de marți să fie prezentat magistraților cu propunere legală”, a mai precizat Poliția Capitalei.

Surse din poliție au declarat pentru HotNews.ro că bărbatul a intrat în incinta spălătoriei după închiderea programului, a luat cheile autoturismului și un set de plăcuțe provizorii găsite tot în interior, pe care le-a montat pe mașină, iar ulterior a plecat cu vehiculul. Din verificările efectuate a rezultat că acesta nu are antecedente penale și nu a mai fost implicat în alte fapte de natură penală.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.