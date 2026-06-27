VIDEO. Fostul ministru PSD Bogdan Ivan, implicat într-un accident. A lovit un autobuz. „Era şi copilul în maşină, am rămas doar cu câteva vânătăi. Putea să fie o tragedie”

Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat sâmbătă că a fost implicat zilele trecute într-un accident rutier în Bistriţa, care s-a produs din vina lui, scrie Agerpres.

Presa a relatat că Bogdan Ivan ar fi fost implicat, joi seară, într-un accident rutier produs în municipiul Bistriţa.

Acesta a fost întrebat sâmbătă, la Palatul Parlamentului, ce s-a întâmplat atunci şi cine a fost de vină.

„Eu am fost de vină pentru că n-am acordat prioritate unui autobuz pe care efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcţia din care a venit acel autobuz şi, efectiv, nu l-am văzut. Din fericire pentru mine şi familia mea, pentru că era şi copilul meu de trei ani în maşină, am rămas doar cu câteva vânătăi şi cu o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie. A fost, repet, vina mea pentru că n-am acordat prioritate acelui autobuz”, a spus Ivan.