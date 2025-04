VIDEO FOTO „Atac combinat masiv asupra Kievului”, soldat cu cel puțin nouă morți și 70 de răniți. Forțele de salvare caută supraviețuitori: „Se aude cum sună telefoanele de sub dărâmături”

Atacurile rusești cu drone și rachete desfășurate de forțele ruse asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi au ucis nouă persoane în capitala ucraineană și au rănit cel puțin alte 70, au anunțat serviciile de urgență.

A fost vorba de un „atac combinat masiv asupra Kievului”, a transmis serviciul național de urgență pe Telegram, adăugând că printre răniții spitalizați se numără și șase copii.

Mai multe regiuni ucrainene au fost ținta atacurilor aeriene rusești de peste noapte, dar „Kievul a suferit cel mai mult”, forțele de salvare intervenind în 13 locuri din cinci districte ale capitalei.

The death toll from last night’s Russian missile and drone attack against the Ukrainian capital of Kyiv has risen to 10, with over 60 others injured in the attack, though those numbers are excepted to grow as search-and-rescue operations continue throughout Thursday. pic.twitter.com/HuobXPo6VD