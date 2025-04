Zelenski spune că Rusia că a folosit o rachetă fabricată în Coreea de Nord în atacul asupra Kievului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că a folosit o rachetă „fabricată în Coreea de Nord” în atacurile lansate în cursul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei Kiev, în care au fost ucise cel puţin 12 persoane, relatează AFP.

„Potrivit primelor informaţii, ruşii au folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord. Serviciile noastre speciale verifică toate detaliile”, a scris Zelenski într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Debris removal operations are still ongoing in Kyiv following the Russian missile strike. The relatives and loved ones of those who may still be trapped under the rubble are there – on the scene of the rescue operation. Rescuers, emergency services, and everyone who is helping… pic.twitter.com/00chnCndrC