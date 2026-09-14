VIDEO Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc extinderea magazinelor cu produse pentru copii. Bebe Tei vine la Iași, în Iulius Mall

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii companiei de bricolaj Dedeman, extind prezența retailerului cu produse pentru copii Bebe Tei.

Bebe Tei, unul dintre cei mai mari retaileri români de produse pentru copii, familie, îngrijire personală și dermatocosmetice, pregătește acum intrarea pe piața din Iași.

Compania va deschide primul său magazin din oraș în Iulius Mall, unde va ocupa un spațiu comercial de mari dimensiuni.

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