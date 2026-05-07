VIDEO Fraza care l-a șocat în România pe unul dintre consilierii lui Bolojan, venit după ce a lucrat în străinătate

Când l-a întrebat pe secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Țuțuianu de la PSD, cum vor lucra de acum înainte, consilierul Victor Giosan a primit răspunsul: „Îmi faceți o adresă și eu v-o aprob”.

„Îmi faceți o adresă și eu v-o aprob” este o frază binecunoscută în România. Ea arată, crede expertul, că o parte a sistemului public trăiește după regula potrivit căreia interacțiunile profesionale au ștampilă, sunt „aprobate” de sus.

Consilierul de la Cancelaria premierului, Victor Giosan, a povestit, într-un interviu pentru publicul HotNews, cum funcționează în realitate două instituții din subordinea primului ministru, dar care au fost împărțite în baza algoritmului politic, de PSD și PNL.

„Am găsit un război total între Secretariatului General al Guvernului și Cancelaria primului ministru”, spune Giosan, care până să ajungă în Guvernul Bolojan a fost consultant pentru reformă în mai multe țări din estul Europei.

Momentul din Palatul Victoria

Giosan a povestit că a fost angajat în guvern în septembrie 2025, pentru a se ocupa de reforma administrației publice și a descoperit că Secretariatul General (SGG) și Cancelaria nu colaborau deloc.

„Această diviziune nu are sens în opinia mea. Și diferența este foarte mare între cele două: capacitatea instituțională administrativă este la Secretariatul General. Iar acolo există o mare direcție care se ocupă de proiecte foarte importante. Cancelaria apare ca un fel de instituție care se suprapune parțial și cu resurse umane limitate”, a explicat Giosan.

Expertul a dat ca exemplu de disfuncționalitate și de înapoiere a României cu un moment pe care l-a trăit.

În prima săptămână după ce s-a angajat, a încercat să afle de la secretarul general adjunct, Adrian Țuțuianu de la PSD, cum vor lucra de acum înainte.

„Mi-a spus exact așa: „Îmi faceți o adresă și eu v-o aprob”. Cu alte cuvinte, pentru fiecare interacțiune trebuia făcută o adresă și aprobată. Asta și-a pus amprenta pe foarte multe acțiuni”, a declarat Victor Giosan.

Cine este Adrian Țuțuianu

Adrian Țuțuianu / Sursa: Inquam Photos / George Călin

Țuțuianu a fost Secretar general adjunct al Guvernului până în august 2025, secretar de stat apoi la același secretariat până în decembrie 2025, iar apoi a devenit președintele Autorității Electorale Permanente (AEP). Anterior, acesta mai fusese ministru al Apărării din partea PSD, senator PSD, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița.

Giosan mai spune și că de domeniul de care se ocupa el răspundeau în realitate mai multe instituții, din care două erau în subordinea Ministerului Dezvoltării și două a Guvernului.

„Și mai există și o tradiție veche a guvernării în România ca lucrurile să se facă prin negocierile directe între prim-ministru și miniștri. Și mult mai puțin prin consultarea largă a cabinetelor, cum se întâmplă în alte țări. În Franța, o reformă este pregătită în proporție de 99% de cabinetul primului ministru, secretarul general și cabinetul ministrului responsabil”, a mai spus consilierul premierului.

