VIDEO. Gafă uriașă pe scena premiilor Grammy. „Mi-au spus că numele va fi pe prompter”. A urmat apoi dezastrul. Publicul a râs în hohote

Celebra cântăreață americană Cher a oferit un moment dezastruos pe scena premiilor Grammy, scrie ziarul britanic Daily Mail. Cântăreața a părăsit scena prematur, iar apoi l-a anunțat câștigător pe regretatul cântăreț Luther Vandross în loc de Kendrick Lamar.

Inițial, Cher a urcat pe scenă și a acceptat propriul premiu pentru întreaga carieră, apoi a plecat doar ca să fie chemată înapoi de gazda Trevor Noah, deoarece trebuia să prezinte și premiul pentru albumul anului, acordat piesei Luther, interpretată de Lamar și SZA.

În timp ce înmâna premiul, însă, Cher, în vârstă de 79 de ani, a reușit să strice momentul cu o gafă care i-a făcut pe mulți să izbucnească în râs.

Mai întâi a spus: „Și premiul Grammy merge la…”, apoi a făcut o pauză, privind în față, înainte de a spune: „Oh! Mi-au spus că va fi pe prompter”.

Odată ce și-a dat seama că trebuie să deschidă plicul din mână, a făcut-o, l-a citit și a declarat cu entuziasm câștigătorul: „Luther Gandross [sic]!”.

Lamar, în vârstă de 38 de ani, a râs amuzat când Cher l-a numit pe Vandross – care a murit acum 20 de ani –, dar a înțeles că ea se referea la melodia lui și a urcat pe scenă.