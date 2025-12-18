VIDEO „Generații”. Doi artiști cunoscuți pentru implicarea lor în acțiuni civice, colaborare inedită

Tudor Chirilă, membru al formației Vama Veche și artist cunoscut pentru mesajele sale publice despre problemele din societate, și Cojo, care recent și-a îndemnat fanii să se alăture protestelor contra „justiției capturate”, au colaborat pentru o piesă care reprezintă un dialog tată-fiu, care vorbește despre „încredere și lucrurile care rămân, de multe ori, nespuse între generații”.

Melodia „Generații” a fost lansată marți și este inspirată de piesa trupei Vama Veche „Am doar 18 ani”, „ca punct de plecare pentru o întrebare mai largă: ce mai înseamnă pentru tinerii de astăzi libertatea, curajul și încrederea în sine”, potrivit unui comunicat de presă care a anunțat lansarea melodiei.

„Generații” reprezintă un apel la apropiere și la nevoia de a găsi înțelegere indiferent de vârstă sau mentalitate.

Piesa manifest, descrisă ca dialog între un tată și un fiu care au perspective diferite asupra emoțiilor, gândirii și experiențe de viață, a adunat, până la momentul publicării articolului, 81.000 de vizualizări.

În piesă, Tudor joacă rolul unui tată care vine cu o experienţă de viaţă pragmatică, cu reţineri emoţionale formate în timp şi cu regrete nemărturisite, în timp ce Cojo joacă rolul fiului care trăieşte intens emoţiile prezentului, vorbind direct şi curajos despre propriile vulnerabilităţi.

Cele două voci se contrazic, îşi reproşează pe alocuri mentalităţile, dar ceea ce îi aduce împreună este nevoia de a fi auziţi şi înţeleşi, explică News.ro.

„Eu sper ca piesa asta să mai contribuie puţin la procesul ăsta de a ajunge în cele din urmă să deschidem acest dialog în masă. Când ne întrebăm de ce sunt tinerele generaţii atât de «deconectate» de noi, ar trebui să ne întrebăm mai mult «noi cât am făcut să ne conectăm cu ei? ». Încrederea în sine nu e o revelaţie mistică sau un dar ezoteric, ea îşi are bazele în cât de mult i-au fost ascultate nevoile omului în cauză şi cât de mult s-a muncit la a-l asculta cineva, înainte de a-l pune să asculte şi el la rândul lui. Dacă adulţii sunt atât de maturi pe cât spun, ar trebui, deci, să fie mai stăpâni pe cine lasă primul de la el, drept exemplu ca şi celălalt să facă asta. Fiindcă oricum până la urmă, dacă te deranjează ceva la copilul tău, cel mai probabil acel lucru te deranjează întâi de toate la tine”, declară artistul Cojo, citat de News.ro.