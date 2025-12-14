VIDEO Generația Z din România se adaugă protestelor contra „Justiției capturate”. Ce s-a întâmplat la un concert la Arenele Romane. „Să nu lăsăm chestia asta să se stingă”

Generația Z e definită de tinerii care au acum aproximativ 15-27 de ani, născuți între 1997-2010. În general sunt nativi digital și cercetările sociologice au arătat că au o dorință de implicare socială. În mai multe țări ale lumii, mișcările lor au surprins societatea și mediul politic. Lansate și în România de ceva vreme, acțiunile lor publice au o intensitate crescută în ultimele zile, nu doar în digital: de la piețe și scene de concert la studiouri de televiziune.

Pare că a trecut mai mult timp. Lansat în seara de marți, 9 decembrie, documentarul Recorder „Justiția capturată” a trăit deja o istorie în care i-a captat nu doar pe cei care l-au privit.

Pare că a trecut mai mult timp pentru că „Justiție capturată” a realizat nu doar 4 milioane de vizualizări pe Youtube, ci a lansat o dezbatere carea cuprins o bună parte a orașelor, comunelor, comunităților și sistemelor politice și profesionale din România.

Mărturiile magistraților au descris un sistem corupt în justiție. Există și opinii contrare acestor mărturii, iar ele fac parte din aceeași dezbatere. Un rol care crește îl joacă în conversația națională din aceste zile tinerii Generației Z.

Andrei-Ovidiu Cojocaru, COJO, a vorbit pe scenă

Mulți dintre abonații de Youtube ai Recorder sunt tineri. De asemenea, pe durata transmiterii de către TVR1 a filmului de două ore, publicul tânăr al televiziunii publice s-a multiplicat.

În acest caz, tânăr a însemnat generația Milenialilor, care nu se uită de regulă la TVR.

Vineri seara, un artist din Generația Z, care a cântat pe scena de la Arenele Romane din Parcul Carol a făcut apel la tinerii care erau la concertul său și filmau momentul să nu lase să se stingă revolta.

Andrei-Ovidiu Cojocaru, 26 de ani, cunoscut sub pseudonimul COJO, are reputația unui artist sincer, are o viziune artistică unică pe scena muzicală românească prin sinceritatea dezarmantă din piesele lui.

Cojo în podcastul doctorului Mihail. Sursă foto: Captură video

Artistul în vârstă de 26 de ani este ascultat în principal de tinerii care fac parte din generația Z, dar și din rândul milenialilor, datorită francheții cu care se exprimă.

O parte dintre fanii săi l-au văzut în concert la Arenele Romane, unde a anunțat că urmează să le transmită un mesaj important. Reproducem limbajul din concert, unul liber.

„În momentul de față, în țară se întâmplă niște căcaturi atât de îngrijorătoare încât chiar cred cu cea mai mare tărie că, dacă nu în seara asta, poate până la 11 s-a terminat protestul, de acum încolo în fiecare seară, cine iese în stradă, vă rog din toată inima mea, să nu lăsăm chestia asta să se stingă”, a spus COJO.

Teo a luat și el microfonul: „Prieteni, țara fierbe!”

Apelul artistului de a continua manifestările în sprijinul unui sistem judiciar corect nu a fost singurul moment care a invocat angoasele societății din aceste zile.

În timpul concertului, Claudiu Teohari, pe numele său de scenă Teo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de stand-up comedy din România, a avut un mic număr în introducerea unei piese cântate de COJO.

Publicul l-a primit cu entuziasm. „Eu nu trebuia să fiu pe scenă la concertul ăsta, dar am cerut un microfon și am vrut să intervin pentru că eu mă ocup cu comedia, dar a trebuit să vin să zic ceva”, a spus Teo.

După ce a făcut glume pe seama muzicii lui COJO și-a continuat discursul. „Prieteni, țara fierbe! Trebuie să ne punem întrebări cu adevărat importante. Nu mai putem să stăm să ne distrăm la concerte. Voi sunteți tineri, voi sunteți viitorul și voi trebuie să faceți lucrurile cu adevărat importante, așa că… Salut! Eu sunt Teo Nedea de la Recorder și mai o singură întrebare”, a spus comediantul, făcând referire la unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai Recorder, Alex Nedea.

COJO nu e la primul gest: a militat împotriva violenței la adresa femeilor

Imediat după aceea a părăsit scena în timp ce pe fundal se auzea „Ați fost vreodată fericiți?”, începutul piesei „Mai e un pic” al lui COJO, care a împrumat un scurt moment dintr-un show al lui Teo, iar artistul de 26 de ani a revenit pe scenă, în aplauzele publicului.

COJO a avut un mesaj puternic în această vară pe scena de la Beach, Please!, unde a abordat o altă temă grea, violența domestică, adusă în atenția opiniei publice din cauza numărul mare de agresiuni asupra femeilor, soldate cu moartea acestora, cum a fost cazul Teodorei, împușcată mortal de față cu copilul său.

„Băieți, vă rog să înțelegeți că ceea ce urmează nu este un atac la adresa voastră, dar trebuie să știți niște chestii despre ceilalți băieți. (…) În România, aproximativ 90% din actele de violență sunt comise de bărbați. În 76% din cazurile de violență domestică victimele sunt femei. În 96% din cazurile de viol și agresiune sexuală victimele sunt femei. Dacă crezi că fetele din jurul tău nu au fost măcar o dată hărțuite, abuzate, agresate sau, și mai rău, e pentru că nu au încredere în tine să-ți povestească de teamă că o să le judeci. Dacă cineva îți povestește că a trecut prin așa ceva înseamnă că are mare încredere în tine, așa că încearcă să o faci să se simtă safe”, a spus tânărul.

De asemenea, a vorbit și despre păcănele și droguri, fiind la fel de direct: „Drogurile nu sunt caterincă, dar sunt peste tot. Ce trebuie să înțelegi e că nu e vina ta. Nu ești un ratat dacă consumi și nu ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu mă-ta sau cu tac-tu sau cu oricine are grijă de tine despre asta”,