VIDEO George Simion cere să se constate „lipsa de cvorum” în ședința pe moțiuni: „Ați ales să călcați în picioare voința poporului român și să vă baricadați în spatele unei majorități”

Deputatul George Simion, liderul AUR, a declarat, duminică, în ședința de plen a Parlamentului pe tema celor patru moțiuni de cenzură inițiate de opoziție, că actuala putere deține „toată puterea în statul român”.

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit duminică pentru a dezbate și vota moțiunile de cenzură pe care le-a formulat opoziția împotriva a patru dintre cele cinci proiecte pentru care premierul a angajat răspunderea Guvernului în 1 septembrie.

Liderul AUR, care înaintea ședinței anunțase că parlamentarii opoziției nu vor intra în sală pentru a amâna dezbaterea și votul pe moțiuni pentru luni, a cerut să se constate „lipsa de cvorum”.

„O să vă rog la finalul acestor dezbateri, înainte de votul pentru prima moțiune introdusă de noi, să constatați lipsă de cvorum. Nu există 232 de parlamentari care să spună «prezent» aici, în sală, atunci nu aveți cvorumul necesar. De asta, vreau să încep prin a vă spune că voi aveți toată, toată, toată puterea în statul român. Este fără precedent ca din primele 500 de funcții de conducere din statul român toate 500 să aparțină puterii”, a declarat George Simion.

El i-a acuzat pe reprezentanții puterii că „au călcat în picioare” voința poporului și l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru decizia de a angaja răspunderea Guvernului pe cinci proiecte în aceeași zi.

„Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități, care, chipurile, în Parlament, reprezintă 70%, dar pentru ce era nevoie, domnule premier Bolojan, să vă asumați de cinci ori răspunderea? De cinci ori! Cinci asumări de răspundere! Parlamentul este în sesiune ordenară, aveați procedură de urgențe și puteați respecta elementar. Orice copil din țara asta învață la educație civică separația puterilor în stat”, a declarat liderul AUR.

Deputatul susține că România riscă să intre „în scurt timp în incapacitate de plată”.

„Tot voi sunteți cei care v-ați cramponat de putere și ați anulat alegerile, și ați fraudat alegerile. În ritmul în care mergem, în ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată – și asta până să intre așa-zisele măsuri reformiste în vigoare. Dacă voi nu faceți ce trebuie făcut, și nu faceți, este evident, cu 13.000 de locuri de muncă, care la un moment dat vor fi tăiate, nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma, creșteți taxe și scădeți încasările la stat, acesta este singurul efect care se produce”, a continuat George Simion.