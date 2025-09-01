LIVE VIDEO Ilie Bolojan prezintă acum în Parlament măsurile pentru care Guvernul își angajează răspunderea. Cinci proiecte, într-o procedură fără precedent / Tensiuni în coaliție din cauza celui de-al șaselea

Prim-ministrul Ilie Bolojan a venit în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2, într-un context marcat de tensiunile din coaliție. Este pentru prima oară când o astfel de procedură este folosită pentru atât de multe proiecte în aceeași zi, iar în aceste condiții trebuie să aibă loc ședințe succesive ale plenului.

HotNews transmite LIVETEXT desfășurarea ședinței Parlamentului:

19:14

A început prima ședință de plen. Și-au înregistrat prezența 388 dintre cei 464 de deputați și senatori, potrivit anunțului făcut de președintele Senatului, Mircea Abrudean. Primul proiect de lege este cel privind pensiile magistraților.

19:00

Ședința plenului reunit este programată de la ora 19.00. Cu puțin timp în urmă, au ajuns la Parlament Ilie Bolojan și miniștrii Cabinetului său.

Membrii Guvernului au adoptat vineri cinci dintre cele șase proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în coaliție, însă partidele nu au ajuns la un consens, din cauza opoziției PSD, iar proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni. Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia.

Astfel, Parlamentului i-au fost transmise doar cinci din cele șase proiecte din pachetul 2:

Premierul a amenințat cu demisia

Coaliția s-a reunit duminică într-o ședință care a durat cinci ore și a vizat pachetul de măsuri privind tăierile din administrația locală, mărul discordiei fiind procentul posturilor vizate. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens în privința proiectului, astfel că acesta va fi rediscutat peste două săptămâni.

În cadrul ședinței, Ilie Bolojan le-a spus celorlalți lideri că, în cazul în care coaliția nu găsește o soluție pentru a reduce numărul de angajați de la stat, trebuie să caute alt premier, au confirmat surse din PNL și USR pentru HotNews.

„Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan în ședința de duminică, potrivit surselor Libertatea.

Luni, la o zi după ședință, PNL a vorbit despre o posibilă ieșire de la guvernare, într-o postare pe Facebook.

„Nu așa funcționează o coaliție”

Întrebat luni de reporteri despre amenințarea premierului că va demisiona dacă PSD blochează reforma administrației locale, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat că „nu dorește să intre în această zonă”, ci vrea ca această coaliție din patru partide și grupul minorităților să funcționeze prin consens.

„Noi vrem să facem toate aceste lucruri măsurând de două ori și după tăind, nu cu o decizie marți în coaliție de un tip și peste două zile să schimbăm decizia. Nu așa funcționează o coaliție. Dacă vă uitați în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important să avem un consens decât încercarea de impunere a unor decizii care nu au consens. Trebuie să învățăm cu toții să lucrăm la comun”, a spus Sorin Grindeanu.

Despre mesajul premierului a vorbit public și liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că nu a „simțit nicio amenințare”.

„Eu nu am simțit nicio amenințare, dar, într-adevăr, a fost o poziție care putea fi interpretată în sensul că, dacă nu reușim să facem această reformă, atunci… Dar asta el a și zis public de câteva ori, că nu este dispus să facă lucruri care nu sunt în sensul programului de guvernare, dar nu e nicio amenințare. Coaliția trebuie să meargă mai departe – și cu Bolojan în fruntea Guvernului, așa spun eu”, a declarat Kelemen Hunor, luni, la Parlament.

Surse din cele patru partide de guvernământ au declarat pentru HotNews că președintele Nicușor Dan se va întâlni cu liderii PSD, USR, PNL și UDMR.

Procedura de angajare a răspunderii Guvernului

Constituția României stabilește, la articolul 114, că Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. Este practic o procedură care îi permite să adopte proiectul rapid, fără a fi dezbătut sau votat în Parlament.

Opoziția poate depune o moțiune de cenzură în termen de trei zile de la momentul asumării. Dacă moțiunea este adoptată, Guvernul este demis și proiectul este considerat respins.

În schimb, dacă moțiunea este respinsă, proiectul de lege este considerat a fi adoptat. Cu toate acestea, legea poate fi contestată la CCR, înainte de promulgare. De asemenea, președintele are dreptul de a cere reexaminarea legii.

Premierul Ilie Bolojan a angajat răspunderea Guvernului și pe primul pachet de măsuri fiscale, în iulie.

AUR a anunțat moțiuni de cenzură împotriva a patru din cinci pachete pentru care Bolojan își asumă răspunderea în Parlament

Patru moțiuni de cenzură vor fi depuse în zilele următoare de către AUR după ce guvernul vine în Parlament pentru a-și asuma răspunderea, a precizat senatorul Petrișor Peiu pentru HotNews. Singurul pachet pe care formațiunea nu îl va contesta este cel legat de pensiile magistraților.

Anunțul lui Peiu vine după ce Consiliul Național de Conducere al AUR a decis duminică să depună moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. AUR susține că această procedură, „repetată obsesiv”, reduce Parlamentul la o anexă a Guvernului.

„Decizia guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor”, scrie într-un comunicat al AUR.