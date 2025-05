VIDEO George Simion, într-un cimitir din Craiova: „Hai, de data asta, să voteze mai mulți vii decât morți”

George Simion, liderul și candidatul AUR la alegerile prezidențiale, susține că o parte dintre oamenii cărora le-au fost adresate scrisorile trimise de partid, pe baza unui registru electoral „primit la zi” de la Autoritatea Electorală Permanentă, „erau decedați de 25, 20 de ani”.

Liderul AUR a transmis un mesaj video în acest sens, joi, pe TikTok, dintr-un cimitir din Craiova.

„Sunt alături de colegii în Craiova. Am venit să identificăm persoanele care sunt în Registrul electoral. Am găsit peste patru milioane de persoane decedate pe listele electorale. Noi am trimis tuturor din Registrul Electoral, primit la zi din partea Autorității Electorale Permanente, scrisori – și ce să vezi? Cei care au primit scrisorile, unii, erau decedați de 25, 20 de ani. Morții votează? Hai, de data asta, să voteze mai mulți vii decât morți. Mergeți la vot!”, a declarat George Simion.

@georgesimionoficial Morții cu morții, viii cu viii , să se facă două rânduri duminică la vot! ♬ sunet original – GEORGE SIMION

AUR a anunțat, joi, că a sesizat AEP și Avocatul Poporului, cerând intervenția urgentă pentru verificarea și actualizarea registrelor electorale permanente și demararea unei anchete privind modul în care aceste registre au fost folosite la vot.

„AUR denunță public una dintre cele mai grave fraude sistemice tolerate de statul român în ultimele decenii: menținerea persoanelor decedate pe listele electorale permanente. Potrivit estimărilor AUR, aproximativ patru milioane de persoane decedate figurează în continuare oficial cu «drept de vot» în România, falsificând realitatea electorală și oferind pârghii de manipulare în mâinile unui sistem corupt care refuză să piardă controlul”, a declarat AUR, potrivit Agerpres.

MAI și AEP au respins acuzațiile drept false

Ministerul Afacerilor Interne a transmis o serie de precizări de presă și a respins informațiile lansate de AUR ca fiind „false”.

„Informaţiile sunt false! Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne a actualizat şi transmis, în urmă cu 10 zile, către Autoritatea Electorală Permanentă listele cu persoanele care au împlinit sau împlinesc 18 ani până in ziua scrutinului”, a declarat MAI, joi, potrivit News.ro.

Un comunicat a transmis și AEP, care susține la rândul său că acuzațiile AUR sunt „false”.

„Baza de date a Registrului electoral este permanent actualizată, prin înscrierea cetățenilor români care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, prin înscrierea persoanelor care au dobândit cetățenia română, prin radierea cetățenilor care şi-au pierdut dreptul de vot, au decedat sau au pierdut cetățenia română, precum şi prin actualizarea datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot deja înscrise în Registrul electoral”, a fost reacția AEP.