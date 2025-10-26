VIDEO Germania demolează turnurile de răcire ale unei centrale nucleare dezafectate, ca parte a planului său de renunțare la energia atomică

Turnurile de răcire de la centrala nuclează dezafectată din Gundremmingen, sudul Germaniei, au fost demolate. Credit foto: Peter Kneffel / DPA / Profimedia

Cele două turnuri, echivalând cu aproximativ 56.000 de tone de beton, au fost puse la pâmânt, sâmbătă, în urma unei demolări controlate. O acțiune ce face parte din planul Germaniei de renunțare la energia nucleară.

Două turnuri de răcire ale fostei centrale nucleare din orașul bavarez Gundremmingen (în sudul Germaniei) au fost demolate în mod controlat sâmbătă la prânz, relatează Euronews.com.

Centrala a fost un reper important în oraș timp de aproape șase decenii, furnizând numeroase locuri de muncă și stimulând economia locală. Dar, în urma deciziei fostului cancelar Angela Merkel de renunțare la energia atomică și în conformitate cu politica germană de tranziție energetică, centrala nucleară de la Gundremmingen (sud), precum și cele din Brokdorf (nord) și Grohnde (centru), au fost scoase din funcțiune în decembrie 2021.

Închiderea centralei nucleare a fost dificil de acceptat, dar totuși mii de oameni s-au adunat pentru a urmări înlăturarea celor două turnuri uriașe din peisajul orașului. Autoritățile locale, care se așteptau deja la o mulțime numeroasă de spectatori, au instituit o zonă cu acces restricționat în jurul centralei.

Potrivit companiei energetice RWE, demolarea putea fi urmărită din diverse puncte de observație din regiune. Unele baruri au organizat chiar și „petreceri publice pentru urmărirea demolării”.

Cum au fost detonate turnurile

Au fost desfășurate în total trei explozii. Prima a fost efectuată pentru a alunga animalele și fauna sălbatică din apropiere. A doua a dărâmat primul turn, iar a treia a pus la pământ cel de-al doilea turn. Aproximativ 56.000 de tone de beton s-au prăbușit în doar câteva secunde.

După demolarea de sâmbătă, dezmembrarea centralei nucleare va continua, un proces de durată, dar care este planificat să se încheie până în 2040, potrivit presei locale.