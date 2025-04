VIDEO Gest surpriză al Papei Francis de Paște. Mulțimea din Piața Sf. Petru a reacționat cu entuziasm

Papa Francisc, care este încă foarte slăbit de boală, a făcut duminică de o plimbare surpriză în Piața Sfântul Petru, alături de miile de credincioși adunați pentru a sărbători Paștele, transmite France Presse.

La doar o lună de la ieșirea din spital, unde a fost la un pas să moară din cauza unei duble pneumonii, papa în vârstă de 88 de ani a petrecut aproximativ 15 minute făcând turul pieței în „papamobilul” său, binecuvântând copii într-o atmosferă entuziastă, flancat de numeroase gărzi de corp.

Only weeks after being gravely ill, Pope Francis is cruising around St. Peter's Square on Easter Sunday in the Popemobile



🇻🇦 pic.twitter.com/eFpGsLJ6U1 — Catholic Arena (@CatholicArena) April 20, 2025

Pope Francis out in St Peter’s Square on his popemobile for the first time since leaving hospital. #Easter2025 pic.twitter.com/r8NjTdIQAO — Christopher Lamb (@ctrlamb) April 20, 2025

Something we haven't seen in a very long time. @the_popemobile is back and #PopeFrancis is making the rounds in St. Peter's Square. pic.twitter.com/JMKhq3Nokg — Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) April 20, 2025

Cu câteva minute mai devreme, el apăruse într-un scaun cu rotile, fără tuburi nazale de oxigen, la balconul Bazilicii Sfântul Petru pentru a da tradiționala binecuvântare „Urbi et Orbi” (Către Oraș și Lume).

„Dragi frați și surori, Paște fericit!”, le-a spus el cu o voce întretăiată credincioșilor, care l-au aplaudat călduros.

„Sunt mișcat de puterea sa, pentru că este bolnav și foarte bătrân. Este un argentinian ca și noi. Este unul dintre noi. Ne simțim binecuvântați”, a declarat pentru AFP,, cu lacrimi în ochi, Maria Repezza, o argentiniană în vârstă de 58 de an.

Părând obosit și având dificultăți în a se exprima în ciuda capacității sale respiratorii îmbunătățite, Francisc a delegat unui asistent citirea textului său, în care face apel la respectarea „libertății de gândire și de exprimare” și îi îndeamnă pe lideri „să nu cedeze în fața logicii fricii”.

„Cât de mult dispreț este uneori arătat față de cei mai slabi, marginalizați și migranți”, a spus el, făcând apel la „spargerea barierelor care creează diviziuni“.

Cu câteva momente înainte de asta, Francisc l-a primit pe vicepreședintele american JD Vance pentru o „întâlnire privată” care a durat „câteva minute”, discuția vând loc la două luni după suveranul pontif ce a criticat puternic politica administrației lui Donald Trump contra migranților.