VIDEO Giganții din Galápagos se întorc acasă: Țestoasele uriașe cutreieră din nou o insulă din arhipelag după mai bine de 180 de ani

Momentul eliberării: Țestoase uriașe revin pe insula Floreana după 180 de ani, 20 februarie 2026. Credit line: Dolores Ochoa / AP / Profimedia

Aproape 160 de țestoase uriașe au fost reintroduse pe insula Floreana din Galápagos, după o absență de peste 180 de ani. Evenimentul, considerat „o etapă extrem de importantă”, a fost posibil prin recuperarea genetică a speciei, potrivit BBC.

Eliberarea a 158 de țestoase tinere crescute în captivitate pe insulă face parte din Proiectul de restaurare ecologică Floreana, condus de Direcția Parcului Național Galápagos.

Reintroducerea urmează unui program de „reproducere înapoi” lansat în 2017, după ce oamenii de știință au descoperit broaște țestoase care purtau moștenirea broaștelor țestoase uriașe din Floreana pe insula Isabela din apropiere.

Specia nativă din Floreana, Chelonoidis niger niger, a fost condusă la dispariție în anii 1840 de către marinarii care au luat mii de exemplare de pe insulă pentru a se hrăni în timpul călătoriilor lungi.

„Restaurarea insulei Floreana a atins un punct de referință extrem de important, cu 158 de broaște țestoase uriașe crescute în captivitate eliberate în sălbăticie în această săptămână”, a declarat vineri Galápagos Conservation Trust (GCT) într-un comunicat.

„Acest moment mult așteptat dă speranță, nu doar pentru viitorul insulei Floreana, ci și pentru restaurarea viitoare a insulelor din întreaga lume”, a adăugat sursa citată.

Dr. Jen Jones, directorul executiv al GCT, a descris momentul ca fiind „cu adevărat emoționant”, adăugând că acesta a validat două decenii de colaborare între oamenii de știință, organizațiile caritabile și comunitatea locală.

Proiectul de conservare a devenit posibil după ce oamenii de știință au descoperit broaște țestoase cu strămoși din Floreana pe vulcanul Wolf de pe insula Isabela în 2008.

Cercetătorii au selectat 23 de broaște țestoase hibride cu cele mai apropiate legături genetice cu subspecia dispărută și au început să le crească în captivitate pe insula Santa Cruz.

Până în 2025, au fost produși peste 600 de pui, dintre care câteva sute sunt acum suficient de mari pentru a supraviețui în sălbăticie.

GCT a descris țestoasele gigantice ca fiind „ingineri ai ecosistemului” și a afirmat că acestea joacă un „rol extrem de important în refacerea ecosistemelor degradate” datorită modului în care activitatea lor modelează peisajul.