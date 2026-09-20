VIDEO Ideea de afacere a unor liceeni români: un buton de „pauză” pentru agenți AI

Patru liceeni din Brașov și Timișoara s-au cunoscut într-o echipă de dezvoltare de servicii IT și au decis să-și dezvolte propriul produs pentru controlarea agenților cu inteligență artificială, cu care au participat până acum la un concurs național și pe care vor să-l extindă la nivel internațional.

StartupCafe a vorbit cu trei dintre ei, Raul, Marius și Horațiu, despre BlubRaid, tehnologia din spate și ambițiile de viitor, într-un nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”.

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