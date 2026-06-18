VIDEO Imaginea simbol a celui mai mare atac ucrainean care a lovit Moscova de la începutul războiului

Efectele unei lovituri cu drone asupra unui depozit de petrol de lângă Moscova s-au viralizat pe rețelele sociale.

Mai multe fotografii și înregistrări video au arătat cum capacul unui rezervor mare de stocare a petrolului a fost aruncat la zeci de metri în aer de forța unei explozii.

As Russia remains uninterested in ending the war, Ukraine will continue to deprive Moscow of the tools it uses to wage it.



Russia believed war was something it could export. Ukraine's ever-expanding strikes on Russia's oil industry are ensuring that the consequences are brought… pic.twitter.com/8Da73eo32C — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 18, 2026

Este vorba despre Rafinăria de petrol din Moscova (MNPZ), lovită pentru a doua oară în această săptămână, în dimineața zilei de joi.

Imaginile postate pe rețelele sociale au surprins incendiile provocate de atacuri în complexul rafinăriei.

Situată la doar 15 kilometri de Kremlin, rafinăria MNPZ, deținută de Gazprom Neft, aprovizionează până la 40% din piața de combustibili din Moscova și aproximativ 70% din benzina consumată în Moscova și în regiunea înconjurătoare.

Capacitatea de prelucrare a rafinăriei depășește 12 milioane de tone de petrol pe an.

Capacul unui depozit petrolier de lângă Moscova, aruncat în aer. FOTO: not supplied / WillWest News / Profimedia

Sute de drone au țintit regiunea Moscovei și capitala în mod special, în ceea ce pare a fi cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra capitalei, au scris agenția rusă Tass și ziarul Kommersant.

Potrivit presei ruse, cel puțin 17 persoane au fost rănite.

În total, 190 de drone ucrainene ar fi fost doborâte de apărarea aeriană rusă în timpul raidului, care a avut loc între orele 4:00 și 7:00 dimineața, a spus primarul capitalei, Serghei Sobianin.

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj Rusiei, joi, după ce dronele ucrainene au lansat cel mai mare atac asupra Moscovei.

„Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată, iar toată lumea știe asta. Cu siguranță nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza inamicului. Dar dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”, a spus el.

„Așadar, permiteți-mi să subliniez încă o dată: a sosit momentul să punem capăt acestei agresiuni, a sosit momentul să punem capăt acestui război”, a declarat președintele ucrainean.