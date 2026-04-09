VIDEO Imagini cu miracolul din Mexic: Un miner a supraviețuit aproape două săptămâni într-o mină inundată

Echipele de salvare din Mexic au extras un muncitor blocat timp de 14 zile în subteran, în urma inundării minei de aur și argint Santa Fe din statul Sinaloa, potrivit EuroNews.com.

Francisco Zapata Nájera a rămas blocat în mină alături de alți trei colegi pe 25 martie. Acesta a fost scos în viață miercuri, în timp ce alți doi mineri au murit. Un alt coleg fusese salvat anterior, la cinci zile după producerea accidentului.

Autoritățile au declarat că scafandrii militari și echipele de urgență l-au găsit pe Zapata după ce au pompat apa din mină. Bărbatul a fost ulterior transportat cu elicopterul la spital pentru îngrijiri medicale.

Prăbușirea minei din Santa Fe a fost legată de o defecțiune structurală care a provocat inundarea galeriilor, blocându-i pe cei patru bărbați. Alți 21 de muncitori au reușit să scape.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a catalogat reușita salvatorilor drept o operațiune „incredibilă”. Echipele de salvare au lucrat zi și noapte timp folosind pompe, echipe tehnice și sprijinul forțelor armate.

Imagini de la operațiunea de salvare, publicate de autoritățile mexicane, surprind momentul în care minerul este salvat.

Vă avertizăm că imaginile pot avea un puternic impact emoțional.

Accidentul a ridicat din nou semne de întrebare cu privire la standardele de siguranță din sectorul minier mexican, unde incidentele mortale rămân frecvente, scrie EuroNews.com.

În 2022, 10 mineri au murit în dezastrul de la El Pinabete din Coahuila, în timp ce explozia de la Pasta de Conchos din 2006 a ucis 65 de muncitori în cea mai mortală tragedie minieră din țară.