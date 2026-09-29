VIDEO Imagini din fața Arestului Central, unde s-au adunat susținătorii lui Călin Georgescu. „Nicușor, arestat”, strigă oamenii / Ce se întâmplă

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat, marți seară, în fața Arestului Central din Capitală, după ce fostul candidat a fost adus aici în urma deciziei de arestare luată de Curtea de Apel București.

Aceștia au strigat și au scandat în momentul în care Călin Georgescu a fost adus, într-o mașină a Poliției, în curtea instituției. „Căline, Căline, poporul e cu tine”, au strigat oamenii adunați.

În prezent, câteva sute de susținători ai fostului candidat se află în fața Arestului Central al Poliției Capitalei. Ei scandează: „Călin Georgescu e nevinovat!” și „Arestați-ne pe toți!”.

De asemenea, ei mai scandează: „Presă mincinoasă, presă trădătoare!”, precum și „Nicușor, arestat!”.

Foto/video: Adelina Mărăcine / HotNews

„Jos dictatura” și „Presa mincinoasă” au mai scandat susținătorii lui Călin Georgescu

„Călin Georgescu este președintele legitim al României, Nicușor Dan este impostor. Rușine să vă fie, ați arestat un nevinovat și Nicușor stă comod la Cotroceni!”, a strigat o femeie aflată în fața Arestului Central, după ce fostul candidat a fost adus în arest.

Ulterior, oamenii adunați aici au mai scandat: „Jos dictatura!”, „Ultima soluție încă o revoluție!”, “Afară, afară cu trădători de țară!” și, din nou, „Arestați-ne pe toți!”.

Foto/video: Adelina Mărăcine / HotNews

Scandările s-au îndreptat frecvent și către jurnaliști: „Presă mincinoasă”. Oamenii au scandat inclusiv „Presă satanistă”.

Din când în când, ei au huiduit când trecea câte o mașină de Poliție.

Unii dintre manifestanți au venit cu steaguri tricolore. Ei eu recitat în mai multe rânduri rugăciunea „Tatăl nostru”.

La portavoce s-a auzit inclusiv o înregistrare cu vocea lui Calin Georgescu, ținând un discurs de „unitate”. „A venit vremea să fim uniți”, s-a auzit printre vocile protestatarilor. Apoi, s-a strigat „Călin Georgescu este președinte”.

De asemenea, unii dintre susținători fac LIVE-uri pe TikTok, îndemnând oamenii să iasă în stradă.

Georgescu, scos cu cătușe la mâini din vila lui din Mogoșoaia

Călin Georgescu a fost scos, în cursul după-amiezii, de către polițiști din vila lui din Mogoșoaia, având cătușe la mâini.

În momentul în care a fost urcat în mașina Poliției, zeci de susținători ai fostului candidat care se adunaseră acolo au huiduit forțele de ordine.

Curtea de Apel București (CAB) a admis marți contestația DIICOT și a decis ca Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

CAB a luat aceeași decizie și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Și acesta a fost ridicat de polițiști și adus în arest.

Decizia de marți a instanței este definitivă.