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Actualitate

VIDEO Imagini dramatice din avionul FlyDubai, imediat după tentativa de deturnare: „Sunt plin de sânge”, „Am preluat controlul asupra teroriștilor”

Sebastian Jucan
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O înregistrare video publicată pe rețelele de socializare îi arată pe câțiva dintre israelienii care au contribuit la imobilizarea copilotului zborului FlyDubai despre care se crede că a încercat să prăbușească miercuri dimineața avionul ce se îndrepta spre Tel Aviv.