VIDEO Imagini dramatice din avionul FlyDubai, imediat după tentativa de deturnare: „Sunt plin de sânge”, „Am preluat controlul asupra teroriștilor”

O înregistrare video publicată pe rețelele de socializare îi arată pe câțiva dintre israelienii care au contribuit la imobilizarea copilotului zborului FlyDubai despre care se crede că a încercat să prăbușească miercuri dimineața avionul ce se îndrepta spre Tel Aviv.

Informațiile au fost publicate de site-ul ynet, considerat apropiat de forțele de securitate ale Israelului.

„Aici este un pilot grav rănit, iar un altul reușește să aterizeze avionul. Eu sunt bine”, spune unul dintre bărbați. Publicația Calcalist a relatat că un oficial de rang înalt al Bank Leumi a contribuit la preluarea controlului asupra situației. „Sunt plin de sânge, a fost ceva nebunesc”, spune acesta în timp ce alți pasageri încearcă să îl stabilizeze pe pilotul înjunghiat.

„Suntem în mijlocul unei deturnări a unui avion. În momentul de față am preluat controlul asupra teroriștilor, suntem pe punctul de a ateriza”, continuă el, cu sângele pe față.

„Toți cei care mă aud, avem nevoie de ajutor. Aterizăm în Tabuk, probabil în zona Arabiei Saudite, o zonă necunoscută și neștiută. Toți cei din avion sunt sănătoși și nevătămați, cu excepția pilotului. Avem nevoie de ajutor”, mai spune bărbatul.

Atenție! Imagini ce pot avea un puternic impact emoțional:

Catastrofă evitată la bordul avionului Flydubai

Un înalt oficial israelian a declarat pentru Channel 12 că „s-a evitat o catastrofă de proporții”, potrivit Times of Israel. Primele informații apărute miercuri dimineața în presa internațională au vorbit despre o altercație între piloți, după care avionul a pierdut rapid altitudine.

Copilotul face obiectul unei anchete, pe fondul unor indicii tot mai clare că acesta ar fi încercat să preia controlul asupra avionului cu intenția de a-l prăbuși, a adăugat sursa citată.

Televiziunea israeliană spune că în avionul FlyDubai care a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită se afla o a doua echipă de piloți îmbrăcați în civil.

Aceștia ar fi pasagerii care l-au împiedicat pe unul dintre piloți să preia controlul asupra avionului, iar un înalt oficial israelian a afirmat pentru Channel 12 că, dacă acei piloți nu s-ar fi aflat la bordul avionului, incidentul s-ar fi putut solda cu un alt atac de tipul celui din 11 septembrie 2001.

Mossad și Shin Bet favorizează ipoteza unui atentat

Jerusalem Post scrie și el, tot citând un înalt oficial israelian, că „o catastrofă majoră a fost evitată la limită”, în condițiile în care există îngrijorări tot mai mari că unul dintre piloți a încercat să deturneze avionul cu intenția de a-l prăbuși la sol.

Evaluarea din ce în ce mai răspândită în rândul instituțiilor de securitate israeliene, inclusiv armata, Mossad și Shin Bet (Agenția de Securitate a Israelului), este că incidentul a fost conceput ca un act de terorism.

Incidentul i-a determinat pe prim-ministrul și ministrul apărării din Israel să organizeze o consultare privind securitatea.