VIDEO Imaginile postate de Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner în timp ce decola în zborul în care a murit

„L-am filmat decolând fără să ştiu că acesta va fi ultimul zbor din viaţa sa extraordinară”, spune Mihaela Rădulescu despre partenerul ei de viață, Felix Baumgartner. Ea a postat, sâmbătă, imagini cu sportivul care a decolat în zborul cu parapanta în care a murit, joi, când s-a prăbușit în piscina unui resort de pe litoralul din Italia.

Mihaela Rădulescu a transmis sâmbătă un nou mesaj emoționant pe Facebook, în care a scris că partenerul său, Felix Baumgartner, „a murit făcând ceea ce iubea cel mai mult – zburând – într-un loc fericit”.

De asemenea, ea a publicat pe X un mesaj în care spune că l-a filmat pe Felix Baumgartner în timp ce decola, fără să știe că „va fi ultimul zbor din viaţa sa extraordinară”.

„Timp de peste 12 ani am fost prezentă la fiecare decolare şi aterizare, de la paraşutism, parapantă, zboruri cu elicopterul, paramotor la spectacole de acrobaţie aeriană. Şi când nu am putut fi acolo pentru unele zboruri cu elicopterul, am avut codul WLC – „Wifey Landing Call”. Nu am ratat niciunul. Cu excepţia …acestuia.

Felix Baumgartner se duce acasă acum, acolo sus, unde a fost cel mai fericit vreodată. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat şi pentru că i-aţi păstrat moştenirea unică la înălţime. Acest om a fost cu adevărat special, în atât de multe feluri, şi mă voi asigura că voi continua să-i spun povestea. Dar acum…., trebuie să mă confrunt cu şocul, durerea, răsăriturile de soare în care trebuie să fac doar o cafea, nu două”, a scris Mihaela Rădulescu pe X.

Mesajul este însoțit de un videoclip.

I was filming him taking off not knowing that this will be his last flight of his extraordinary life.



For over 12y I was there for every take off and landing, from skydiving, paragliding, helicopter flights, paramotor to aerobatic shows. And when I couldn’t be there for some… pic.twitter.com/9imwjV9Xbn