VIDEO Imaginile publicate de NASA în a treia zi a misiunii în jurul lunii, după mai bine de jumătate de secol

Cei patru astronauţi ai misiunii Artemis II a NASA au parcurs mai mult de jumătatea distanţei dintre Pământ şi Lună şi şi-au continuat sâmbătă apropierea de suprafaţa Lunii.

„Suntem la jumătatea drumului”, a scris NASA. Datele de urmărire a navei spațiale Orion arată că în jurul orei 04:00 GMT aceasta se afla la peste 219.000 km de Pământ.

Americanii Christina Koch, Victor Glover şi Reid Wiseman şi canadianul Jeremy Hansen, aflaţi la bord, sunt primii oameni care se aventurează atât de departe în spaţiu de la sfârşitul programului Apollo, acum mai bine de o jumătate de secol.

Misiunea Artemis II este transmisă în direct de NASA şi surprinsă de astronauţi, care au adus cu ei smartphone-uri şi camere foto. Primele lor imagini ale Pământului, inclusiv o tranziţie prin Soare, au fost publicate vineri de agenţia spaţială americană.

Primele declarații ale astronauților Misiunii Artemis II după ce au ajuns în spațiu

„Nu ştiu ce ne aşteptam cu toţii să vedem… dar se putea vedea întregul glob, de la un pol la altul”, a declarat comandantul Wiseman despre cum vede echipajul Pământul din spaţiu.

„Puteai vedea Africa, Europa şi, dacă te uitai foarte atent, puteai vedea aurora boreală. A fost cel mai spectaculos moment”, a adăugat el, citat de BBC și News.ro.

„Credeţi-ne, arătaţi uimitor, arătaţi frumos”, a spus Victor Glover despre Pământ. „Şi arăţi ca un tot unitar. Homo Sapiens ne reprezintă pe noi toţi, indiferent de unde eşti sau cum arăţi. Suntem cu toţii un singur popor”.

„Numim lucrurile uimitoare pe care le fac oamenii «aventuri» dintr-un motiv, pentru că acest lucru ne-a adus împreună şi ne-a arătat ce putem face atunci când nu doar lăsăm deoparte diferenţele noastre, ci când ne unim diferenţele şi ne folosim toate punctele forte pentru a realiza ceva măreţ”, a spus Glover.

„Echipajul nostru este sănătos, iar nava noastră spaţială funcţionează foarte bine”, a spus dr. Lori Glaze, care conduce dezvoltarea şi operaţiunile Artemis.

Misiunea Artemis II va dura 10 zile

Au trecut mai bine de 50 de ani de când astronauți au efectuat ultima survolare a Lunii, în 1972, la bordul misiunii „Apollo 17”.

Miercuri seara, cei patru astronauți aflați în capsula „Orion” au pornit într-o misiune de 10 zile care îi va purta în jurul părții îndepărtate a Lunii.

Misiunea Artemis II a NASA nu va aseleniza, ci doar va orbita Luna. Ea reprezintă primul test de zbor cu echipaj uman atât pentru racheta Space Launch System, cât și pentru capsula Orion.

Această misiune are rolul de a deschide calea pentru viitoare aselenizări programate și pentru explorări spațiale suplimentare, inclusiv ale planetei Marte.