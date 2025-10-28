VIDEO În ochiul uraganului Melissa. Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene Americane zboară în interiorul furtunii

Pilot american la manșa unei aeronave care zboară în interiorul unui ciclon tropical. Sursă foto: Facebook / AF Reserve Hurricane Hunters

Forțele Aeriene ale SUA au publicat un clip video care arată avionul Hurricane Hunter în timp ce zbura luni în ochiul uraganului Melissa, înainte ca furtuna violentă să lovească Jamaica, relatează CNN și AFP.

În timp ce populația este avertizată să nu iasă din casă pe fondul furtunii violente din Caraibe, aeronavele de tipul „Hurricane Hunter” („Vânător de uragane”) zboară în interiorul sau în jurul ciclonilor tropicali pentru a colecta date importante despre vreme.

Aeronava Forțelor Aeriene ale SUA face parte din Escadrila 53 de Recunoaștere Meteorologică și a zburat în ochiul furtunii Melissa, în timp ce uraganul de categoria 5, cea mai înaltă, este așteptat să producă daune „castrofale” în Jamaica, apoi să se deplaseze spre Cuba.

Echipajul a efectuat mai multe treceri prin furtună pentru a colecta date meteorologice pentru Centrul Național de Uragane.

A US Air Force plane from the 53rd Weather Reconnaissance Squadron, known as the Air Force Reserve Hurricane Hunters, flies into the eye of Hurricane Melissa, as the category 5 Hurricane approaches Jamaica.



Jamaican officials have called on the public to get to higher ground and… pic.twitter.com/AXmIESSCJG — AFP News Agency (@AFP) October 28, 2025

Datele colectate ajută meteorologii să facă previziuni precise în timpul unui uragan și ajută cercetătorii specializați în furtuni să înțeleagă mai bine cum vor evolua, îmbunătățind modelele de prognoză.

Un reporter CNN a explicat că piloții de la manșa unui astfel de aeronave specializate au parte de momente dificile.

„Scăderile semnificative de presiune și creșterile de viteză ale vântului pun o presiune considerabilă asupra aeronavei. Echipajul poate experimenta turbulențe extreme, cu coborâri în altitudine de sute de metri în doar câteva secunde. Avionul coboară la 3.000 de metri pentru a traversa «ochiul furtunii», cea mai puternică zonă a uraganului, unde vânturile pot depăși 240 km/h. În acel moment, pilotul marchează centrul furtunii, un punct de reper important pentru prezicerea traiectoriei uraganului. Un dispozitiv este lansat apoi din avion. Acest instrument transmite date meteorologice cruciale înapoi către aeronavă în timp ce coboară până la suprafața oceanului. Aceste date sunt apoi analizate de meteorologi și de aparatele existente în Centrul Național pentru Uragane”, a explicat specialistul CNN.

Meteorologii spun că uraganul aduce vânturi fără precedent, cu rafale de peste 280 km/h, și a unor distrugeri pe scară largă, exacerbate de mișcarea lentă a furtunii peste apele calde ale Caraibelor.

Autoritățile jamaicane au îndemnat populația să se refugieze pe terenuri mai înalte și în adăposturi înainte de sosirea furtunii, prim-ministrul Andrew Holness avertizând că uraganul ar putea avea efecte devastatoare.