Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an, a făcut primele victime. Jamaica se pregătește pentru un impact „castastrofal”

Autoritățile jamaicane au îndemnat populația să se refugieze în zone mai înalte și în adăposturi înainte de sosirea uraganului, avertizând că furtuna puternică le pune viața în pericol, relatează The Guardian.

Melissa a suferit o intensificare extremă, ajungând la categoria 5, cu vânturi de peste 280 km/h și rafale și mai puternice, devenind astfel cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an, notează CNN.

Jamaicanii se pregăteau încă de luni pentru sosirea uraganului Melissa, care ar putea fi cel mai violent astfel de fenomen care a lovit vreodată teritoriul său, fiind aşteptat să provoace inundaţii şi alunecări de teren catastrofale, potrivit agențiilor de presă internaționale.

Furtuna violentă se îndrepta marți spre Jamaica, urmând să ajungă mai târziu în aceeași zi în Cuba și apoi să se îndrepte spre Bahamas. Melissa a provocat moartea a șapte persoane în nordul Caraibelor, în drumul ei spre Jamaica, unde la ora transmiterii acestei știri este miezul nopții.

Centrul Național pentru Uragane din SUA a declarat că Melissa are „potențial catastrofal” și poate provoca inundații importante în anumite părți ale coastei de sud.

A display of pure power from Hurricane Melissa today.



Remarkable satellite imagery. pic.twitter.com/TpBvmdZxlw — Dakota Smith (@weatherdak) October 28, 2025

Ordine de evacuare

Melissa se afla luni seara la aproximativ 245 km sud-vest de Kingston, cu rafale de vânt cu viteze impresionante și se deplasa spre nord-vest cu o viteză de 4 km/h, a declarat Centrul Național pentru Uragane din SUA.

Au fost emise ordine de evacuare obligatorie pentru zonele costiere vulnerabile din Jamaica, înainte de sosirea furtunii fără precedent, așteptată să lovească marți dimineață.

Insula din Caraibe se confruntă deja cu „ploi torențiale”, a declarat pentru AFP Jamal Peters, recepționer la Grand Hotel Excelsior din Port Royal, un mic oraș istoric situat la capătul peninsulei înguste care se află în fața capitalei Kingston.

Pe această fâșie de pământ, unde se află aeroportul internațional închis de sâmbătă, nici pericolul iminent, nici ordinele de evacuare nu îi fac pe locuitori să fugă.

Unele persoane nu au vrut să își părăsească locuințele

„Să evacuăm? Nu, nu. De când știu ce sunt uraganele, nu am părăsit niciodată acest loc. Nu este diferit nici cu acesta. Chiar dacă ar fi de categoria șase, nu m-aș mișca”, a afirmat pentru AFP Roy Brown, de profesie instalator.

O femeie stabilită în Port Royal de aproximativ treizeci de ani, Jennifer Ramdial „pur și simplu nu vrea să plece” și invocă condițiile precare din adăposturi.

„La momentul uraganului Beryl de anul trecut, mulți oameni au rămas acasă”, a confirmat Jamal Peters. „Jamaicanii nu sunt genul de oameni care să-și părăsească casele. Preferă să rămână, iar dacă o fereastră este spartă sau ceva de genul acesta, ei sunt acolo pentru a încerca să găsească o soluție”, a spus recepționerul.

Un locuitor din Kingston a declarat pentru CNN că amenințarea reprezentată de uraganul Melissa „a afectat foarte mult” jamaicanii.

„Suntem foarte îngrijorați. Cea mai puternică furtună de pe planetă… lovește tocmai acel punct minuscul de pe harta lumii”, a declarat Steve Dunn, proprietarul unui magazin din capitală.

Dunn a ținut magazinul său de feronerie deschis, în ciuda pericolului reprezentant de Melissa, pentru a-și ajuta comunitatea să se pregătească pentru furtună.

Uraganul Melissa va lovi și Cuba

Centrul Național pentru Uragane a emis luni seara o avertizare severă pentru locuitorii din Jamaica, pe măsură ce puternicul uragan Melissa, de categoria 5, se apropie.

„Rămâneți în adăposturile sigure. Până marți sunt așteptate inundații catastrofale și numeroase alunecări de teren. Vânturile distructive ale ochiului uraganului pot provoca distrugeri structurale totale, în special în zonele mai înalte, ducând la pagube extinse la infrastructură, întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică și comunicațiilor, precum și izolarea comunităților. De-a lungul coastei sudice, se anticipează până marți valuri de furtună periculoase pentru viață și valuri distrugătoare. Neadoptarea de măsuri imediate poate duce la vătămări grave sau pierderi semnificative de vieți omenești”, a transmis Centrul Național pentru Uragane.

„Nu ieșiți afară”, a insistat Centrul American pentru Uragane, care anticipează rafale „potențial mortale”, inundații și ravagii de o amploare comparabilă cu cele cauzate de uraganele Maria în 2017 sau Katrina în 2005, în Puerto Rico și New Orleans.

După Jamaica, se prevede că Melissa va lovi Cuba marţi seara târziu sau miercuri dimineaţa devreme.

De acolo, va afecta porţiuni din Bahamas şi zonele înconjurătoare. O avertizare de uragan rămâne în vigoare pentru sud-estul şi centrul Bahamas, în timp ce o avertizare de furtună tropicală este în vigoare pentru Insulele Turks şi Caicos.